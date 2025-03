Alcalde de Rincón asegura fue amenazado tras manifestaciones contra construcción de paseo

El alcalde de Rincón, Carlos D. López Bonilla, aseguró que fue amenazado en medio de las manifestaciones que se están realizando en el municipio en contra de un paseo para ciclistas y peatones.

Según relató el alcalde en entrevista con Las Noticias (TeleOnce), una persona a la que no identificó, llegó hasta la alcaldía para decirle “que se cuidara” y aseguró que le indicaron que estarían regresando. López Bonilla afirmó que ha estado en comunicación con las autoridades para radicar una querella por los alegados hechos.

“Nosotros estamos cursando a la Policía de Puerto Rico, nos vamos a estar reuniendo para hacer lo que nos compete, aquí vino un ciudadano que nosotros no lo conocemos a decirnos que me cuidara, que ellos van a regresar y nosotros llamamos a la policía, ellos (la policía) están al tanto, están interrogando a las personas que se vieron envueltas con esta situación y nosotros vamos a hacer la querella correspondiente, ya tenemos la evidencia y la vamos a presentar”, expresó el alcalde.

Esta semana se han llevado a cabo manifestaciones en la zona de la Playa Marías y Tres Palmas en el municipio de Rincón, en contra del Paseo Ciclístico y Peatonal de Rincón.

En declaraciones escritas, el alcalde aseguró que el proyecto “es bueno” y señaló a los opositores de nos estar bien “orientados”.

“Este es un buen proyecto no solo para Rincón, sino para todo Puerto Rico y la industria turística de nuestro oeste borincano. Yo teorizo que quienes tienen dudas sobre el mismo, no es por mala fe, es por falta de información. Este es un proyecto pensado y estudiado, a los fines de crear una ruta que promueva el ciclismo y el tránsito peatonal. Conozco de algunos buenos ciudadanos que hoy cuestionan, pero no fueron a las vistas públicas a orientarse”, expresó el alcalde mediante declaraciones escritas.

Esta mañana, un grupo de manifestantes volvió a impedir la entrada del personal de la compañía encargada de la construcción. Finalmente, el desarrollador del proyecto determinó sacar la maquinaria por el día de hoy.