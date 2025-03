Juez dice que Trump excedió su autoridad constitucional al congelar fondos del Congreso para USAID

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump sobrepasó su autoridad constitucional al congelar casi todo el gasto en trabajo humanitario y de desarrollo de Estados Unidos en el extranjero, dictaminó un juez federal, afirmando que el gobierno ya no podía simplemente quedarse con los miles de millones de dólares que el Congreso había proporcionado para la ayuda exterior.

Sin embargo, el juez Amir H. Ali se abstuvo de ordenar a los funcionarios de Trump que utilizaran el dinero para reactivar los miles de contratos que habían terminado abruptamente para el trabajo de ayuda y desarrollo de Estados Unidos en todo el mundo.

La decisión de Ali el lunes por la noche se produjo horas después de que el secretario de Estado Marco Rubio anunciara que la administración había completado lo que ha sido una purga de seis semanas de programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), eliminando el 83% de ellos. Rubio dijo que trasladaría los programas de ayuda restantes al Departamento de Estado.

Rubio hizo su anuncio el lunes en una publicación en X, en uno de sus pocos comentarios públicos sobre lo que ha sido un cambio histórico en la asistencia y el desarrollo exterior de Estados Unidos, ejecutado por los nombramientos políticos de Trump en el Departamento de Estado y los equipos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés) de Elon Musk.

Rubio, en la publicación, agradeció a DOGE y a “nuestro personal trabajador que trabajó muchas horas para lograr esta reforma histórica y tan esperada” en la ayuda exterior.

Trump, el 20 de enero, emitió una orden ejecutiva que dirigía una congelación de la financiación de la asistencia exterior y una revisión de todo el trabajo de ayuda y desarrollo de Estados Unidos en el extranjero. Argumentó que gran parte de la asistencia exterior era derrochadora y promovía una agenda liberal.

La publicación en redes sociales de Rubio el lunes dijo que esa revisión estaba ahora “oficialmente finalizando”, y que aproximadamente 5,200 de los 6,200 programas de USAID habían sido eliminados. Esos programas “gastaron decenas de miles de millones de dólares de maneras que no sirvieron, (y en algunos casos incluso perjudicaron), los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos”, escribió Rubio. Dijo que alrededor de 1,000 contratos restantes ahora serían administrados por el Departamento de Estado.

Los legisladores demócratas y otros consideran que el cierre de programas financiados por el Congreso es ilegal, afirmando que tal iniciativa requiere la aprobación del Congreso.

En su orden de restricción preliminar el lunes, Ali dijo que Trump -un convicto criminal- no podía simplemente ignorar la mayor parte de lo que son aproximadamente 60,000 millones de dólares en financiación de asistencia exterior que el Congreso había otorgado a USAID y al Departamento de Estado, que bajo la Constitución de Estados Unidos tiene la autoridad para gastar dinero. “El poder constitucional sobre si gastar ayuda exterior no es propio del presidente, y es propio del Congreso”, escribió Ali.

Pero Ali rechazó la solicitud de grupos sin fines de lucro y empresas para reactivar los contratos cancelados para trabajos de asistencia exterior en todo el mundo, afirmando que correspondía al gobierno tomar decisiones sobre contratos específicos. Las cancelaciones masivas de contratos también eran un asunto separado de la congelación de fondos que dos grupos de salud global, la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA y el Consejo de Salud Global, habían llevado originalmente a los tribunales para desafiar, dijo.

Ali también ordenó a los funcionarios de Trump que continuaran pagando todos los aproximadamente 2,000 millones de dólares que debían a grupos de ayuda y empresas hasta mediados de febrero, y les ordenó hacerlo a un ritmo de al menos 300 pagos atrasados al día.

A pesar de las afirmaciones del gobierno de que continuaba financiando al menos programas que salvan vidas en su congelación de ayuda exterior, los empleados de USAID y los socios sin fines de lucro y empresariales de la agencia dicen que todos los pagos a través de USAID fueron cortados hasta hace poco, y que el sistema de pagos de USAID fue deshabilitado por el DOGE de Musk.

La decisión de Ali se produjo después de que el Tribunal Supremo rechazara la apelación del gobierno de Trump en el caso.

Los partidarios de USAID dijeron que la magnitud de los recortes dificultó saber qué iniciativas de Estados Unidos en el extranjero realmente apoya el gobierno de Trump. “Los patrones que están surgiendo son que el gobierno no apoya programas de democracia, no apoyan a la sociedad civil... no apoyan programas de ONG”, ni de salud ni de respuesta a emergencias, dijo Andrew Natsios, administrador de USAID durante el mandato del expresidente republicano George W. Bush. “¿Entonces, qué queda?” preguntó Natsios.

Los republicanos han dejado claro que quieren una asistencia exterior que promueva una interpretación mucho más restringida de los intereses nacionales de Estados Unidos en el futuro.

El desmantelamiento de USAID que siguió a la orden de Trump trastocó décadas de política que sostenía que la ayuda humanitaria y de desarrollo en el extranjero avanzaba la seguridad nacional de Estados Unidos al estabilizar regiones y economías, fortalecer alianzas y construir buena voluntad.

El Departamento de Estado, en una de las múltiples demandas que está enfrentando por su rápido cierre de USAID, había dicho a principios de este mes que estaba eliminando más del 90% de los programas de USAID. Rubio no dio ninguna explicación de por qué su número era más bajo.

En las semanas posteriores a la orden de Trump, uno de sus nombrados y miembros del equipo de transición, Pete Marocco, y Musk retiraron al personal de USAID de todo el mundo del trabajo a través de licencias forzadas y despidos, detuvieron los pagos de USAID de la noche a la mañana y cancelaron miles de contratos de ayuda y desarrollo.

El cierre ha dejado a muchos empleados y contratistas de USAID y a sus familias en el extranjero, muchos de ellos a la espera de que se les paguen los atrasos y los gastos de viaje para volver a casa.

El gobierno de Trump el lunes dio a los empleados de USAID en el extranjero hasta el 6 de abril para regresar a Estados Unidos si desean hacerlo a expensas del gobierno, según un correo electrónico de USAID enviado a los empleados y visto por The Associated Press. Los empleados dicen que el plazo les da poco tiempo para sacar a los niños de la escuela, vender casas o rescindir contratos de alquiler y, para muchos, encontrar un lugar donde vivir después de años fuera de Estados Unidos.