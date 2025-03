Se esperan apagones en verano, pero gobernadora insiste en ampliar generación antes de sacar a LUMA

La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón reiteró el lunes que habrá apagones en los meses de mayo a septiembre por falta de generación en la temporada pico de calor.

Sus expresiones son en reacción a un informe de LUMA Energy que anticipa que para los meses de verano se puede esperar alrededor de 90 apagones.

“Esa es la primera prioridad que tiene el gobierno de Puerto Rico, y por eso, sabiendo que en verano ya hemos identificado antes de que LUMA dijera esto, desde diciembre nosotros dijimos y adelantamos que, si no se hacían cambios para poder tener generación, no íbamos a cumplir con la demanda energética. No hay suficiente generación para la demanda de Puerto Rico en los meses de mayor pico que son en verano. Así que ellos están validando lo que nosotros dijimos públicamente en diciembre, repetimos en enero y repetimos en febrero”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

No obstante, la gobernadora insistió que la cancelación del contrato de LUMA Energy es secundario a la falta de generación.

“Y lo hemos repetido cada vez que venimos a una conferencia, ustedes me hacen la pregunta y yo les he dicho que sí. Pero les he dicho también que en este momento lo más importante es que cuando usted prenda el switch tenga luz. Y para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es ampliar la generación en Puerto Rico. ¿Cómo amplío generación? Pues no puede ser cerrando una planta de cuatrocientos megavatios. Tiene que ser sustituyendo esa generación por una más limpia o una más eficiente, y que nos cueste menos también. La segunda, la aprobación de todos los permisos que están pendientes federales y estatales. Todo eso está estaba en el aire. Teníamos el dinero, pero no teníamos las autorizaciones a nivel federal ni a nivel estatal para cambiar o permitir generación nueva. Lo dijimos en diciembre, lo dijimos en enero, lo dijimos en febrero, y hoy lo recalco aquí, esa es la realidad que yo heredé. Y como gobernadora me va a tocar trabajar con la realidad de nuestro sistema energético”, sostuvo.

En el fin de semana, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y Zar de Energía, Josué Colón Ortiz, realizó una visita a la Central termoeléctrica de Aguirre, en municipio de Salinas, con el propósito de inspeccionar las averías ocurridas recientemente en las unidades 1 y 2, y el estatus de los trabajos de reparación.

Colon Ortiz mencionó que la unidad número 1 estará fuera de servicio por lo que resta del año 2025 y en el caso de la unidad número 2 dependerá de la inspección que realizará el fabricante de la unidad en uno de sus talleres fuera de Puerto Rico.

Por esta razón, le solicitó a Genera PR que en o antes del mes de mayo culmine con las reparaciones de las unidades San Juan número 6, San Juan número 7, Palo Seco número 4, Aguirre número 2 y Costa Sur número 5, para minimizar el impacto de la demanda de consumo en los meses de calor.