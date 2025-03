Gobernadora admite que reclutar trabajadores sociales para el DF ha sido un “caos”

La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón hizo el lunes una convocatoria pública para trabajadores sociales en el Departamento de la Familia y admitió que la situación se ha convertido en un caos.

“El reclutamiento del trabajador social es esencial. Ahí no hay ley que valga. Necesitamos aumentar la cantidad de trabajadores sociales, porque son ellos los que van a hacer las investigaciones de los referidos de maltrato, las adjudicaciones en los casos que ocurran y las recomendaciones de cómo vamos a trabajar con esos menores. Y en el caso de adultos mayores también. Así que el que el Departamento de Familia necesite 350 trabajadores sociales, no es poca cosa, para que nosotros estemos haciendo aquí una convocatoria pública de reclutamiento de 350 trabajadores sociales, porque ese es el caos que tiene ahora mismo el Departamento de la Familia en la atención de maltrato de menores y de adultos mayores. Y lo estoy diciendo aquí”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Y como gobernadora, cuando hicimos la primera reunión del Concilio de Bienestar, pregunto por qué tenemos tantos casos de maltrato sin atender, tantos casos de referido de maltrato a menores sin atender y es porque no tenemos suficientes trabajadores sociales. Pues obviamente, pues hay que reclutarlos, y cuando buscamos, tienes convocatorias abiertas desde el año pasado no se han llenado. Así que yo por eso hoy hago un llamado a todos los trabajadores sociales, no sabemos hasta cuándo va a estar llena la convocatoria, yo no sabía que esas convocatorias estaban abiertas”, añadió.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes mencionó que trabajan con el Colegio de Trabajadores Sociales y las universidades para utilizar la agencia como centro de práctica.

“Tenemos pendiente esta misma semana, si no me equivoco la fecha, una reunión con toda la cadena, todas las escuelas de trabajo social de las diversas universidades y recintos de Puerto Rico que nos van a estar visitando. El departamento está abierto a que sean centros de práctica, algunos ya lo utilizan, otros tal vez no, así que estamos dando esa apertura para que estos próximos colegas puedan hacer sus prácticas profesionales aquí en el departamento, y de la misma manera que esto pueda hacerles ver las virtudes de trabajar desde la práctica del trabajo social en el Departamento de la Familia. También estaremos próximo una reunión con la presidenta del Colegio de Trabajadores sociales para, lo mismo, cómo a través del colegio también podemos promover estos reclutamientos”, expresó.

Los interesados deben tener licencia de trabajador social y licencia de conducir. La remuneración económica puede llegar a 3,420 dólares al mes. Pueden encontrar las convocatorias en la página www.empleos.pr.gov.