El PIP asegura que Jenniffer González “quería ser gobernadora, pero no quería gobernar”

Para el liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Jennifer González Colón “quería ser gobernadora, pero no quería gobernar”.

El secretario general Juan Dalmau Ramírez dijo este domingo en conferencia de prensa lo siguiente: “¿Cómo es posible que a dos meses de su Gobierno, habiendo obtenido un triunfo el cinco de noviembre, tiempo tuvo para prepararse. No ha nombrado a más del cincuenta por ciento de los jefes de agencia. Supuestamente, tenía más de cinco mil resumés de una página cibernética y, sin embargo, no ha podido lograr eso. Y algunos de sus nombramientos no han sido siquiera evaluados en el Senado de Puerto Rico o en el Senado y la Cámara”.

“En el caso de lo que tiene que ver con legislación, su primera legislación fue legalizar lo ilegal en La Parguera, pero no ha habido legislación dirigida a atender los problemas del país. ¿Qué ocurrió con aquello de cancelar el contrato de LUMA? Ahora dice que eso es para después, porque primero hay que enfocarse en la gasificación en Puerto Rico, la utilización de combustible fósil y enriqueciendo aún más a Genera Puerto Rico. Así que esos son ejemplos de que Jenniffer González quería ser gobernadora, acceder al poder, proteger a sus círculos más cercanos, pero no tenía intención alguna de gobernar por el bienestar general de Puerto Rico”, añadió.

Para, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón “esa inacción tiene que ver con lo cómodo que se siente el régimen González Colón con la situación actual del país”.

Entretanto, el representante Dennis Márquez Lebrón opinó: “Yo creo que el vicio de la supermayoría también los tiene atrapados. En términos de que somos mayoría, decidimos lo que se va a hacer, no necesitamos de nadie, y por lo tanto, no hacen nada tampoco. Lo de la Cámara de Representantes en comparación con cualquiera de los dos cuatrienios pasados- y cuidado, y cuidado que la Cámara anterior tuvo graves problemas de trabajo legislativo, en términos de proyección y de carga, pero esto es realmente la palabra es patético. O sea, estamos hablando de casi un cierre parcial en donde, por ejemplo, mañana hay sesión legislativa y más allá de algunos proyectos que son reciclados del cuatrienio pasado, que no se llevan ni a vista pública porque ya tienen memoriales, no hay la aprobación de nada fundamental por parte de ellos.

Por su parte, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, describió la gestión de González Colón como “el peor inicio de Gobierno” en la historia de Puerto Rico.

“Estamos ante el peor inicio de un Gobierno en nuestra historia y así lo evidencian datos sobre la inacción de esta administración en sus primeros dos meses. El resultado de la gestión gubernamental es de cero leyes firmadas. Esto además de ser un récord devastador en comparación con pasados gobiernos, es evidencia de que la gobernadora y su equipo no estaban preparados para dirigir el país”, dijo Calderón Cerame en conferencia de prensa.

Según Calderón Cerame, para la fecha del 9 de marzo en los pasados cinco cuatrienios, el desglose de leyes firmadas es: Aníbal Acevedo Vilá dos leyes con un gobierno compartido, Luis Fortuño 9 leyes, Alejandro García Padilla tres leyes firmadas, Ricardo Rosselló 16 leyes firmadas, Pedro Pierluisi cero leyes aprobadas con un gobierno compartido y Jenniffer González con cero leyes aprobadas y con una clara mayoría legislativa.