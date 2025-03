Insisten en urgencia de finalizar proceso de quiebra de la AEE y agilizar la reconstrucción del sistema energético

El zar de energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Josué Colón, destacó la urgencia de finalizar el proceso de Título III para permitir que la Autoridad de Energúa Eléctrica (AEE) continúe con sus proyectos de reconstrucción.

“El proceso de Título III es un asunto de importancia inmensurable para todos nosotros. Queremos finalizarlo porque afecta no solo los proyectos de mejoras al sistema eléctrico, sino también la certeza en los mercados financieros para la inversión en energías renovables y otros proyectos clave”, señaló Colón.

PUBLICIDAD

Asimismo, detalló que las agencias en el sector energético tendrán que ser “ágiles” en torno a soluciones, debido a las vulnerabilidades debido a la antigüedad de las plantas generadoras y las recientes averías en unidades críticas.

“Tenemos que ser ágiles en la implementación de soluciones temporales y permanentes para asegurar la estabilidad del sistema y minimizar el impacto en los consumidores”.

Sus expresiones, se dieron en un evento de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico (AGCPR) que organizó un panel sobre la “reconstrucción y modernización del sistema eléctrico” de la isla, el cual contó con la participación de la ingeniera Mary Carmen Zapata, directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); el ingeniero Josué Colón, zar de energía de Puerto Rico; el presidente de LUMA Energy, Juan Saca, y el vicepresidente de Programas de Capital de LUMA Energy, Juan Rodríguez Rivera.

En el panel, Mary Carmen Zapata, directora de la AEE, reconoció que enfrenta desafíos adicionales por ser la primera mujer en el cargo, pero se mostró confiada en su capacidad de liderazgo.

“Estoy clara de que muchas personas van a estar mirándome para ver si yo estoy a la altura de mis predecesores. Sé que muchos van a tener sus propias opiniones en cuanto a mis ejecutorias, sean de una forma o de otra [...] yo estoy segura que con el favor de Dios todos esos retos los voy a vencer”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Sobre los proyectos en desarrollo, Zapata detalló que la AEE administra actualmente 20 de los 37 embalses de agua en la isla y opera 18 unidades hidroeléctricas.

“Tenemos 25 proyectos con fondos federales que suman alrededor de 2,800 millones de dólares. Dentro de esos 25 proyectos hay dragados de embalse, hay 11 proyectos de dragados de embalse, hay reconstrucciones de represas y entre todos esos nuestros proyectos prioritarios ahora mismo es la reconstrucción de la represa de Patillas [y otra], que fueron afectadas por los huracanes Irma y María”, indicó.

En el panel también se abordó la relación entre la AEE, la empresa LUMA ENrgy y otras entidades del sector energético.

“Es esencial que todas las partes involucradas en el sistema energético de Puerto Rico tengan sus roles claros y bien definidos [para el trabajo en equipo]”, explicó Zapata.

De hecho, el presidente de LUMA Energy, Juan Saca, insistió en la importancia de la “colaboración entre entidades” y abordó la controversia en torno a los acuerdos laborales del PLA (Project Labor Agreement). Saca señaló que LUMA ha estado en conversaciones con distintos sectores para evaluar posibles modificaciones al acuerdo.

“Personalmente llevo ocho meses negociando con el IBEW. En donde la cosa está bien dura, les confieso, es con el tema de los trabajos en líneas, en líneas eléctricas y ciertos trabajos en subestaciones. Este es el estatus real de lo que nosotros y yo personalmente estamos liderando en lograr que haya un cambio en el PLA”, continuó.

En torno al la eliminación del contrato de LUMA, detalló que todo fue estipulado de “buena fe”.

“No soy abogado, recuerden esto, pero lo que yo he entendido hasta el momento, porque lo he visto varias veces, es un contrato que se hizo de buena fe entre dos partes. Este contrato en particular no tiene una cláusula de salida, entonces no es como que LUMA diga que por conveniencia se sale de este contrato”, concluyó.