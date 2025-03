Políticas federales impactan a la mujer

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump para eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) tendrá impacto en las mujeres en Puerto Rico.

Estas políticas, implementadas para cerrar brechas históricas en el acceso a oportunidades laborales y académicas, han sido vistas como un paso de avance en la lucha por la equidad de género. Sin embargo, conforme a profesionales, la decisión de eliminarlas podría representar un retroceso.

La abogada comunitaria Noeli Pérez De La Torre destacó que las políticas DEI han permitido que las mujeres alcancen posiciones más equitativas en el ámbito laboral.

Además, opinó que los recortes de fondos bajo la administración Trump impactarán desproporcionadamente a grupos vulnerables, como las mujeres trans o pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, y llevarán a las mujeres en general a condiciones que ya se creían “superadas”. Dijo que incluso se afecta la lucha contra la violencia de género.

“Cuando hablamos del tema de violencia de género, muchas veces lo hablamos desde la perspectiva del manejo de los casos, pero ya cuando un caso llega al tribunal es un fuego. Una cosa que ya ocurrió y un fuego que ya hay que apagar. [...] Es bien importante tener presente que todos esos proyectos educativos y de prevención y de desarrollar un proceso de socialización y una educación donde los niños y niñas pequeños establezcan algunos ambientes de equidad es sumamente importante. La eliminación o negar este tipo de educación lo que hace es a corto y a largo plazo generar más violencia”, dictó la abogada comunitaria.

De hecho, la directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres de Puerto Rico, Verónica Colón Rosario, coincidió al detallar que “las narrativas importan” y que al eliminar estos programas se envía un mensaje que podría facilitar comportamientos discriminatorios o violentos contra las mujeres.

Compartió, además, que la medida de Trump también afecta los albergues protectores de mujeres o personas de la comunidad LGBTQ+, debido a que utilizan palabras como “género” en su misión o visión.

“Lo que yo estoy viendo entre las organizaciones a las que yo le proveo servicios es que han perdido fondos federales por su lenguaje de inclusión. Esto significa que muchas comunidades vulnerables van a perder servicios esenciales que no está proveyendo el Estado”, dijo la líder activista.

Colón Rosario indicó que la Fundación de Mujeres de Puerto Rico no ha sido directamente impactada debido a que no recibe ayuda económica federal.

“La red de albergues de violencia de género me dio un dato que entre el 75% y el 90% de los fondos de los albergues reciben fondos federales. Si estas agencias deciden cortar fondos por lenguaje inclusivo, por lenguaje de diversidad e inclusión y equidad, vamos a ser afectados porque en Puerto Rico estamos hablando de una población que no es blanca. Nosotros somos latinos y estamos hablando de servicios específicos para mujeres”, continuó.

Por su parte, la abogada laboral Vivian Santiago Trinidad enfatizó el trasfondo legal de estas medidas y el riesgo de que la eliminación de los programas DEI pueda interpretarse como un “intento” de discriminar a ciertos grupos.

“Para mí, lo que han hecho es politizar el tema de los programas de diversidad e inclusión. Se crearon porque son comunidades marginadas, porque [las mujeres] no siempre han tenido las mismas oportunidades de empleo o no han vivido ese sentido de pertenencia en el trabajo. Yo veo esos programas como un recordatorio a lo que ya la ley establece que hay que cumplir”, comentó la abogada laboral.

También advirtió sobre la tendencia del “discrimen a la inversa”, en la que se argumenta que estas políticas perjudican a grupos que históricamente han sido mayoritarios, como las personas blancas. Sin embargo, subrayó que, en Puerto Rico, el problema fundamental para la mujer sigue siendo la falta de equidad real en el ámbito laboral.

“Sabemos que al día de hoy siguen siendo discriminadas en el trabajo, no lo digo yo, pero hay estadísticas que lo evidencian. Por más leyes que existan o por más programas de ley, esto por sí solo no se va a erradicar el discrimen en contra de la mujer. Yo soy de las que pienso que necesitamos esfuerzos de educación social efectivos, en edad temprana, para que una vez lleguen a trabajar, las personas tengan la capacidad de no caer en esos estereotipos, para no caer en el error de discriminar”, indicó.

Santiago Trinidad recomendó que las organizaciones revisen sus documentos y lenguaje para evitar términos que podrían poner en riesgo la obtención de fondos.