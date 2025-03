Gobernadora cree que Trump utiliza movidas sobre aranceles como ficha de negociación

La gobernadora Jenniffer González Colón opinó el jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump utiliza como ficha de negociación sus determinaciones con los aranceles sobre bienes importados de países como Canadá y México.

Según la gobernadora, en la isla no se sentirá el efecto total de las determinaciones del presidente sobre este asunto.

“No tenemos el efecto total, hemos visto que muchos de estos aranceles que se han impuesto en muchas jurisdicciones, los presidentes de esos países están hablando con el presidente Trump, negociando, otros términos, así que yo creo que, desde el punto de vista de negociación, el presidente lo que está es obligando a negociar este tipo de aranceles, y les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que a nivel de Europa se aprobó el ‘global minimum tax’ o el impuesto mínimo global como una de las medidas para proteger estos mercados. Esta es la respuesta del presidente a ese impuesto mínimo global. Los aranceles sobre el hierro y aluminio. Así que esta guerra de aranceles lo que provoca para el presidente de los Estados Unidos es buscar abaratar, costos y nivelar muchas de estas imposiciones que se dan desde ambas jurisdicciones”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

Sobre el posible impacto para Puerto Rico, la gobernadora expresó que su principal preocupación es el impacto en la industria de la construcción y el efecto que podría tener en la reconstrucción de la isla.

“Esta no es la primera vez que Puerto Rico se ve a merced de un impacto de la imposición de aranceles. Del 2018 al 2019, también bajo la administración Trump hubo unos aumentos en los aranceles. Ahora con esta propuesta de aumento de veinticinco por ciento a lo que es el aluminio, lo que es el hierro. Nosotros importamos en el año pasado casi ciento setenta y cuatro millones de dólares en productos de hierro, para Puerto Rico, 113 millones, si mal no recuerdo, en aluminio. Así que, ¿cuál es la industria que más a mí me preocupa? Pues es la industria de la reconstrucción, porque tenemos dinero para reconstruir a Puerto Rico, en lo que tiene que ver bloques, varillas, cemento, que ciertamente muchos de esos proyectos federales pudieran aumentar esos costos”, expresó la gobernadora.

“A nosotros en Puerto Rico, el efecto es mixto. Primero, no tenemos todavía un efecto concreto porque esto se acaba se acaba de hacer. Sin embargo, es una gran oportunidad porque en este proceso de negociaciones muchos de estos países que tienen compañías que manufacturan en México, Costa Rica, República Dominicana e Irlanda, entre otros países, van a buscar ahora como parte de los esfuerzos del presidente, manufacturar en los Estados Unidos. Y en ese renglón, la única jurisdicción con la con la experiencia, con la mano de obra para trabajar en la industria bioquímica, la industria farmacéutica, la de equipos médicos y dispositivos es Puerto Rico”, añadió.

Trump cambia de rumbo y aplaza algunos aranceles a México y Canadá hasta abril

El presidente Donald Trump aplazó el jueves los aranceles del 25% sobre la mayoría de los bienes provenientes de México y algunas importaciones de Canadá durante un mes, en medio de temores generalizados sobre el impacto de una guerra comercial más amplia.

La Casa Blanca insiste en que sus aranceles tienen como objetivo frenar el contrabando de fentanilo, pero la medida ha causado una profunda herida en la asociación comercial que hay en Norteamérica desde hace décadas, y ha obligado a Canadá a tomar rápidamente agresivas represalias. Los planes arancelarios de Trump también han provocado un desplome en el mercado de valores y desatado alarma entre los consumidores estadounidenses.

Además de sus afirmaciones sobre el fentanilo, Trump ha insistido en que los aranceles podrían resolverse corrigiendo el déficit comercial y enfatizó que aún planea imponer aranceles “recíprocos” a partir del 2 de abril.

“La mayoría de los aranceles entran en vigor el 2 de abril”, dijo Trump antes de firmar las órdenes. “Y luego tenemos algunos temporales y pequeños, relativamente pequeños, aunque es mucho dinero relacionado con México y Canadá”.

Trump dijo que no anticipaba una extensión por otro mes sobre las exenciones al arancel del 25% para automóviles.

Las importaciones de México que cumplan con el T-MEC quedarán exentas de los aranceles del 25% durante un mes, según las órdenes que firmó Trump. Las importaciones de Canadá que cumplan con el acuerdo comercial también evitarían los aranceles del 25% durante un mes, aunque el potasio que los agricultores estadounidenses importan desde Canadá tendría un arancel del 10%, la misma tasa que Trump desea aplicar a los productos energéticos canadienses.

Aproximadamente el 62% de las importaciones de Canadá probablemente aún quedarían sujetos a los nuevos aranceles, debido a que no cumplen con el T-MEC, según un funcionario de la Casa Blanca que insistió en el anonimato a cambio de hablar sobre la medida. La mitad de las importaciones de México que no cumplen con pacto comercial también serían gravadas, de acuerdo órdenes que está firmando Trump, dijo el funcionario.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tenía planeado anunciar cualquier medida de represalia el domingo, pero Trump le dio crédito por los avances en materia de inmigración ilegal y contrabando de drogas como uno de los motivos para aplazar nuevamente los aranceles que debían entrar en vigor en febrero.

“Hice esto como un gesto de buena voluntad, y por respeto a la presidenta Sheinbaum”, dijo Trump en Truth Social. “Nuestra relación ha sido muy buena, y estamos trabajando duro, juntos, en la frontera”.

Las intermitentes amenazas arancelarias de Trump han agitado los mercados financieros, disminuido la confianza del consumidor y envuelto a muchas empresas en una incertidumbre que podría retrasar la contratación y la inversión.

Los principales mercados bursátiles de Estados Unidos se recuperaron de mínimos después de que Lutnick habló, pero solo brevemente. Las caídas significativas ya vistas esta semana se reanudaron menos de una hora después. El índice bursátil S&P 500 ahora está por debajo de donde estaba antes de que Trump fuera elegido.

Sheinbaum celebró el jueves la nueva pausa en la aplicación.

“Nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes”, escribió Sheinbaum en sus redes sociales tras mantener una conversación con Trump y poco después de que el estadounidense hiciera el anuncio.

“Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México”, escribió.

México ha intensificado la lucha contra los cárteles, enviado tropas a la frontera con Estados Unidos y entregado a 29 jefes de cárteles, que habían sido perseguidos durante mucho tiempo por las autoridades estadounidenses.

Desde enero hasta febrero, la cantidad de fentanilo incautado en la frontera cayó más del 41%, según Sheinbaum, con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés). Mencionó la disminución como un compromiso cumplido con Trump.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, líder de la provincia más poblada de Canadá, dijo que a partir del lunes la provincia cobrará un 25% más por la electricidad que envía a 1,5 millones de estadounidenses en respuesta al plan arancelario de Trump. Ontario proporciona electricidad a Minnesota, Nueva York y Michigan.

“Todo esto con el presidente Trump es un desastre”, dijo Ford el jueves. “Este aplazamiento, ya hemos hecho eso antes. Mantiene su amenaza de aranceles para el 2 de abril”.

La oficina de Ford dijo que el arancel se mantendría en vigor incluso si hay un aplazamiento de un mes por parte de los estadounidenses. Ford ha declarado que mientras continúe la amenaza de aranceles, Ontario no cambiará su postura.

Lutnick dijo que seguirá de cerca las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos como un “parámetro” clave en el que se enfocará al evaluar los esfuerzos de Canadá y México para combatir tráfico del opioide sintético.

En su discurso del martes ante una sesión conjunta del Congreso, Trump retrató los aranceles —que también ha impuesto a China del 20% debido a su papel en la producción de fentanilo— como una fuente de creciente riqueza y poder para Estados Unidos.

Sin embargo, la mayoría de los economistas anticipan que los derechos de importación aumenten los precios, frenen la economía y posiblemente cuesten empleos.

El Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale ha estimado que los aranceles sobre Canadá, China y México aumentarían la inflación en un punto porcentual completo, reducirían el crecimiento en medio punto porcentual y costarían a los hogares promedio alrededor de 1.600 dólares en ingresos disponibles.

Trump pareció reconocer el martes por la noche que podría haber algo de dolor: “Habrá una pequeña perturbación, pero estamos bien con eso. No será mucho”.