A cinco años del COVID-19: la pandemia no ha terminado

A principios de diciembre de 2019, se detectó una neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, China. Semanas después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo conocimiento por primera vez del brote de neumonía viral.

Hasta mediados de enero de 2025, de acuerdo con el micrositio de la OMS que sigue actualizando cifras en torno a la pandemia, los países del mundo han reportado alrededor de 7.1 millones de defunciones por COVID19, aunque el mismo organismo reconoce que, con base en el exceso de muertes observado durante los últimos años, la cifra real ronda los 21 millones de decesos.

En ese contexto, en diciembre de 2024 se realizó en Awaji, Japón, un encuentro internacional de epidemiólogos bajo el nombre de “Cómo prepararnos para la siguiente pandemia”, donde las conclusiones del evento de cuatro días comenzaron a sonar en el marco de la inauguración: la pandemia no ha terminado.

Y es que la propia OMS sigue reportando entre 800 y 1,000 muertes por COVID19 cada semana, solamente contando a los 34 países que siguen compartiendo estos datos.

En el foro realizado en Japón, al que asistieron 140 investigadores y funcionarios de salud de 17 países, Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, dijo que “nadie quiere hablar de COVID-19”, y que “todo el mundo actúa como si esta pandemia no hubiera ocurrido”.

Así mismo precisó que cinco años después de que el coronavirus bautizado como SARSCoV-2 apareciera, los científicos siguen intentando intensamente comprenderlo y la enfermedad que causa. En efecto, la pandemia no ha terminado, pese a que el mundo siente una enorme atracción por volver al status quo anterior, que en cierta forma ya se hizo, tal vez prematuramente.

Lo que más preocupó a algunos de los asistentes a la conferencia, según reportó la revista Science, una de las publicaciones académicas más importantes del mundo, es que muchos países se han vuelto hostiles a la investigación para la prevención de las pandemias.

Algunos de los temas que se abordaron durante el encuentro de cuatro días fueron el origen de la pandemia, los patrones mutacionales del SARS-CoV-2, nuevos tratamientos y estrategias de vacunación para proteger al mundo de futuras amenazas.

Cabe señalar que incluso entre los asistentes hubo personas que sospechan que el SARS-CoV-2 se filtró del Instituto de Virología de Wuhan, que al día de hoy se desconoce el origen exacto de este coronavirus y que si bien la OMS declaró el final de la emergencia de salud pública de importancia internacional el 5 de mayo de 2023, no ha declarado que la pandemia de Covid-19 terminó. Como contexto, la pandemia de VIH/SIDA fue declarada en 1981, ha cobrado la vida de más de 42.3 millones de personas y no se ha declarado su final. Otro artículo publicado esta vez por la revista Newsweek ofrece un panorama similar a las conclusiones de Awaji y a lo publicado por Science: la pandemia no ha terminado, y se anticipa que este año se desarrollará de forma similar al 2024 en materia de Covid-19: brotes asociados con nuevas variantes y una disminución de la inmunidad de la población.

Sobre la vacunación, el infectólogo del Centro Médico ABC, Francisco Moreno Sánchez, enfatizó a Metro que “estoy convencido de que se tienen que seguir aplicando y se tienen que seguir actualizando, ya que se trata de un virus que sigue mutando. Pero la gente se tiene que seguir vacunando, de eso no hay duda, para evitar cuadros graves y la muerte”.