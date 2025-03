Evalúan nombramientos de 9-1-1, Desarrollo Económico y DRNA

En la continuación de la vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, presidida por el presidente Thomas Rivera Schatz, se evaluaron los nombramientos de Astrid Piñero como directora de la Oficina para el Desarrollo Económico y Comunitario, José Reyes como director del Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1, Waldemar Quiles como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y Facundo Miguel Di Mauro Vázquez como director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico.

Piñero, por su parte, enfatizó en su presentación su trayectoria de servicio público, y destacó su paso por el Senado y el Departamento de la Vivienda, donde trabajó con programas de titulación de propiedades.

“Desde los 18 años he tenido el privilegio de servir al pueblo de Puerto Rico como servidora pública. Siempre en contacto directo con la gente. Uno de mis primeros trabajos precisamente fue aquí en el Senado de Puerto Rico, donde pude aprender, crecer y forjarme como la profesional que soy hoy”, expresó.

Entre sus planes, resaltó la creación de centros comunitarios “resilientes”, la entrega de títulos de propiedad y la capacitación para la autogestión.

Por su parte, Reyes resaltó que “el Negociado del Sistema de Emergencias 911 es el primer eslabón en la atención rápida de emergencias en Puerto Rico. Sus dos centros de llamadas operan 24 horas los 7 días de la semana los 365 días del año”.

Indicó que su objetivo es mejorar los tiempos de respuesta, señalando que el promedio actual de atención es de menos de tres segundos por llamada y que las agencias de respuesta son activadas en un minuto y 30 segundos. También adelantó planes para la “modernización” del sistema y la habilitación de nuevas instalaciones.

Mientras, el nominado al DRNA, Quiles, expuso su visión para la agencia y respondió preguntas sobre retos ambientales críticos.

“Sí, la educación ambiental siempre ha sido parte fundamental del departamento, tenemos una secretaria judicial que se dedica a eso”, afirmó. Se refirió a proyectos específicos como el balneario de Luquillo, indicando que “está en la fase de diseño ahora mismo”, pero que enfrenta una evaluación del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Sobre el Bosque de Piñones, en Loíza, reconoció que “hay unos canales que están totalmente obstruidos”. Quiles también enfrentó preguntas sobre la transferencia del Parque Luis Muñoz Rivera al Municipio de San Juan, indicando que “yo no tengo el más mínimo inconveniente en que se traspase”.

Tira y jala entre Quiles y Molina

De hecho, la comparecencia de Quiles tomó un giro tenso cuando el senador Eliezer Molina cuestionó su conocimiento sobre las zonas marítimo-terrestres, haciendo referencia al proyecto de redefinición traído por el presidente de la cámara de representantes, Carlos “Johnny” Mendez.

“Señor secretario de Recursos Naturales, defíname zonas marítimo-terrestres”, preguntó Molina. A esto, Quiles tuvo respuesta. Sin embargo, indicó que “ese detalle no lo tengo. Tengo expertos que me asesoran en eso” tras ser cuestionado sobre el término “tierra dentro”.

“Bueno, yo lamentablemente no puedo hacerle preguntas a personas que no tienen los conocimientos técnicos. Yo sé que usted tiene asesores, no tenemos el tiempo para que pueda tener sus asesores, para que pueda contestar las múltiples preguntas, pero sí le voy a decir que dentro de lo que yo, cuando yo vi el inventario, yo no podría llamar eso un trabajo profesional. Y quiero decirle que si mis compañeros en el Senado estarán satisfechos, es muy probable que algunos estén satisfechos, pero por lo menos en lo que a mí respecta, yo no tengo la cara de Normando Valentín”, concluyó el senador.