Otra sala de emergencias cerrará en la isla

La sala de emergencias de la clínica Cossma Las Piedras cesará operaciones mañana, 28 de febrero, a las 11:00 p.m., anunció la organización sin fines de lucro en sus redes sociales.

La clínica emitió una comunicación en la que aseguró que los servicios médicos que no sean de emergencia se seguirán ofreciendo de lunes a jueves, entre 7:00 a.m. y 8:00 p.m., y los viernes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sin embargo, no esbozó una razón por el cierre.

Previo al anuncio, una joven identificada a través de la red social Facebook como Natisha Fontánez denunció el cierre de la sala por medio de una empleada.

“Yo soy una de las personas que cuando me enfermo, o cuando mi bebé se enferma, ‘acurro’ llegar a la sala de emergencias de Cossma, porque ahora mismo es la mejor que hay. Los hospitales de Puerto Rico no sirven. Los CDT [...] No nos dan buen servicio”, alertó en un vídeo.

Cossma Inc. además sugirió a sus pacientes que deseen copias de expedientes médicos a solicitarlos de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. a 3:00 p.m, en la clínica con identificación con foto.

Para facilitar el proceso de coordinación de cita de servicios ambulatorios en Cossma Las Piedras, los pacientes pueden enviar la frase “Cita Las Piedras” al 787-231-5479, y será respondido a la mayor brevedad posible.

Pendientes a metro.pr para una actualización de esta nota.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.