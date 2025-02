Menos de la mitad de los estudiantes dominan la comprensión de lectura

Los estudiantes del sistema de enseñanza público en Puerto Rico se mantienen por debajo del 50% en el dominio de las destrezas de su idioma materno, el español. Al tiempo que, en los grados primarios, las pruebas de lectura tampoco superan el 45% de dominio.

Mientras el Departamento de Educación (DE) evadió responder si existe en Puerto Rico un problema de comprensión de lectura entre el estudiantado, sí, celebraron avances porcentuales en los resultados de pruebas al compararlos con el 2020, año marcado por la pandemia de COVID-19.

Las Pruebas de Lectura administradas a estudiantes de primer, segundo y tercer grado entre los años escolares 2022-2023 y 2023-2024 contemplan los renglones de Vocales y Consonantes, Sílabas, Sílabas Directas, Sílabas Inversas, Variante de Sonido, Grupo Consonántico y Prueba de Fluidez.

Los resultados mostraron poca mejoría o estancamiento en el nivel de dominio de los estudiantes; siendo el apartado de mayor mejoría para los alumnos de primer grado el de sílabas directas, con un porcentaje de aumento de puntuación de 45% en 2024, frente a un 38% en 2023.

Por otro lado, los estudiantes de segundo y tercer grado solo mostraron mejoría en el apartado de Promedio de Fluidez, al comparar los datos de 2023 con los de 2024. En el caso de segundo grado, tuvieron un aumento de 11% a 14%, y para los estudiantes de tercer grado, fue de 18% a 21%; para un 3% de aumento de ambos grados en ese renglón.

Sin embargo, estas pruebas no miden comprensión, sino que preparan a los estudiantes para tener mejor fluidez de lectura, según la subsecretaria para Asuntos Académicos y Programáticos del DE, Beverly Morro Vega.

“La finalidad es mejorar los procesos previos antes de llegar a la comprensión. Esta prueba, en los primeros pasos, cuando trabajamos vocales y consonantes, estamos trabajando un poco algunos elementos básicos de la conciencia fonológica, que es la identificación de letras. Cuando ya llegamos a sílabas, hay una combinación de esa conciencia fonológica con la decodificación porque ya empezamos a unir esas sílabas, eso llega todavía a sílabas directas, sílabas inversas y que estamos enfocados más en la mecánica. Es cuando llegamos a la fluidez”, explicó la académica en entrevista con Metro Puerto Rico.

Igualmente, en 2024, las pruebas mostraron, entre todos los estudiantes, un 13.36% en fluidez de lectura.

Es el segundo año impartiendo estas pruebas, que forman parte del programa de Español y cuentan con indicadores para determinar, por cada grado, la fluidez de lectura. “En el caso de primer grado, el subindicador dice que, en ese grado, mis estudiantes tienen que leer con entonación, de manera independiente, con entonación y fluidez de 50 a 90 palabras por minuto. En el segundo grado, los niños tienen que leer de 80 a 120 en la léxica correcta, y en tercer grado, los estudiantes tienen que leer con entonación y fluidez de 90 a 130 palabras por minuto para una fluidez adecuada de lectura de acuerdo con su grado”, desglosó.

En cambio, para comprensión de lectura, el DE utiliza su sistema de pruebas estandarizadas Crecimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (CRECE). En las pruebas de 2023-2024, la materia con mejor calificación de los estudiantes fue Español, con 39.6%, lo que representó una mejora de 3% en comparación al año anterior.

Por su parte, la doctora Ruth J. Sáez Vega, catedrática de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, señaló su preocupación sobre el acercamiento al problema de comprensión de lectura.

“A mí, honestamente, lo que me preocupa no es cuántas vocales, cuántas consonantes reconoce; a mí lo que me preocupa es la comprensión lectora y lo que no se está evaluando. Entonces, mientras sigamos evaluando la mecánica de la lectura y enseñando la mecánica de la lectura, priorizándola por encima de la comprensión de lectura, no vamos a formar lectores porque quien no se hace lector, no comprende”, subrayó.

“Solamente reconoce letras y sonidos quien solamente es capaz de decodificar unas letras y se fija en todos esos apartados que tienen que ver con reconocimiento, con decodificación de letras y sonidos. Así que, para mí, más preocupante que los datos que están mostrando es el hecho de que no se está mostrando la comprensión lectora. Eso, sí, que es preocupante para mí”, añadió.