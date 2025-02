Gobierno espera culminación de proyectos de reconstrucción energéticos para alcanzar 40% de energía renovable

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP) y Zar de Energía, Josué Colón, indicó que el nuevo proceso para medir el progreso en la generación de energía renovable será en función de la finalización de los proyectos en curso y las nuevas licitaciones que se realizarán para alcanzar la meta de 3,750 megavatios de capacidad instalada.

Estas expresiones surgen luego de que se eliminaran las metas intermediarias en la Ley 17 de 2019, también conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”.

El estatuto estableció metas intermedias ambiciosas que incluían: 40% de generación renovable para 2025, 60% de generación renovable para 2040, la eliminación gradual de la generación a base de carbón para 2028 y un aumento del 30% en la eficiencia energética para 2040.

Sin embargo, a octubre del año pasado la generación de energía renovable en Puerto Rico apenas alcanzaba el 4 %.

En enero, la gobernadora Jenniffer González Colón radicó un proyecto de ley para eliminar las metas intermedias, tal y como lo anticipó durante su campaña política. No obstante, la nueva medida de La Fortaleza mantiene la meta de 100 % de energía renovable para el año 2050.

“Si recuerdan, nosotros—cuando digo nosotros, la Autoridad de Energía Eléctrica—realizó en la primera etapa de, por decirlo así, de subasta de proyectos para energías renovables. Ese proceso culminó con cerca de 20 proyectos, más o menos, que se adjudicaron y que están en el proceso de los permisos para comenzar construcción. Además, hay tres proyectos previos que también están en el proceso de construcción, que esperamos que entren próximamente en servicio. Y ese grupo de proyectos va a añadir al sistema, tanto en producción como en almacenamiento, cerca de 1,500 megavatios o un poco más”, explicó Colón en entrevista Punto x Punto.

El funcionario detalló que, si bien la meta inicial de 3,750 megavatios era parte de un plan estructurado en seis etapas, el Negociado de Energía (NE) solo logró completar las primeras cuatro, de las cuales surgieron tres proyectos adicionales. Ahora, la APP y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) planean lanzar nuevas licitaciones para contratar el remanente de capacidad renovable necesario.

“Nosotros lo que esperamos es que en el futuro cercano, el remanente de los 3,750 que eran parte de las seis etapas que se debieron haber realizado, y que hay cinco de ellas que estuvieron bajo el control del Negociado de Energía, pues nosotros vamos a idear un proceso en el área de las APP, en conjunto con la Autoridad Eléctrica, para volver a salir al mercado y hacer unas licitaciones para ver si logramos contratar el resto de la diferencia que se quedó pendiente. Si nosotros logramos hacer eso, pues vamos a poder llegar a los 3,750, que sin duda va a sobrepasar el 40 % de la producción de energía mediante fuentes renovables”, sostuvo Colón.

¿Me está queriendo decir que con la finalización de estos proyectos, se logrará el 40% de energía renovable?, preguntó este medio.

“Correcto, porque tenemos que finalizar estos proyectos primero que son bastantes y que van a añadir una gran capacidad al sistema eléctrico y el resto luego de que todo eso se logre el resto de las etapas pues van a ser evaluadas durante los procesos que del plan integrado de recursos según eso vaya adelantando”, sostuvo.

Ante la eliminación de las metas intermedias, Colón argumentó que estas fijaban expectativas “poco realistas” y que, en su lugar, la transformación del sistema debe depender de la capacidad del mercado.

Según explicó, la falta de cumplimiento con las metas establecidas no se debe solo a fallas gubernamentales, sino también a la respuesta insuficiente del sector privado en los procesos de subasta.

“Lo que se quiere es no fijar unas metas particulares como ocurrió en el pasado, que no se cumplieron, y entonces pues da la expectativa de que no se está haciendo nada, cuando la realidad es que sí se está haciendo, pero se están realizando conforme a la capacidad que tiene el mercado, ¿verdad? Porque toda esta transformación estaba basada no solamente en metas, sino en que el sector privado fuera el que la realizara. Entonces, se han hecho varias subastas y lo que ha venido del sector privado, pues no ha llenado las expectativas de lo que en un momento se esperaba, y eso da la impresión de que no se ha sido eficaz o eficiente en la transformación del sistema. Pero se les olvida mencionar que todas esas subastas se publicaron, se trajeron a la atención del mercado privado, y esa fue la respuesta que hubo”, concluyó Colón.