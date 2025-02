Gobernadora reclama a exsecretario de Agricultura por no referir caso de fondos para la Quebrada Margarita a las autoridades

La gobernadora Jenniffer Aydin González Colón arremetió el miércoles contra el exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró por los fondos en la Autoridad de Tierras del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes que asignan los legisladores.

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente investiga una situación con la asignación de fondos por parte del exrepresentante Antonio “Tony” Soto a una entidad religiosa para la canalización de la Quebrada Margarita en Guaynabo.

“El ex secretario de Agricultura sabía de todo esto y no dijo nada mientras estuvo en el cargo. Yo creo que eso también habla de por qué esperar ahora que salió del cargo a hablar de estas cosas. Yo, una de las primeras cosas que le voy a dar instrucción hoy al secretario de Agricultura actual es que revise si dejó algún informe o algún referido a las agencias concernientes sobre cualquier cosa que haya encontrado. Pues yo creo que si hay cosas ilegales hay que referirlas. Y las cosas hay que hacerlas a tiempo. No puede ser solamente señalamientos públicos. Así que yo le voy a pedir al secretario actual de agricultura que busque si se dejó algún expediente o algún referido, alguna comunicación en tanto a Justicia, a Ética, Contralor, a todas las agencias de ley y orden con este y con cualquier otro caso. Porque yo no quiero que entonces en dos años el secretario se acuerde que había otro caso allí que nunca se refirió. No, no, no, no, no. Vamos a buscarlos todos Y que se someta toda la información para que todo el que haya incumplido con la ley sea procesado”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

En un comunicado publicado el 23 de marzo de 2022, el entonces secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que, encomendó a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de la agencia que inicie una investigación sobre posibles violaciones a disposiciones legales relacionadas con la otorgación de varios contratos por parte de la Autoridad de Tierras (AT) a distintas organizaciones sin fines de lucro para el desarrollo de obras públicas.

“Encomendé a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia que comience una investigación para determinar si los contratistas y funcionarios involucrados en un referido del Departamento de Agricultura incumplieron las leyes y reglamentos aplicables e incurrieron en conducta de naturaleza penal”, informó el secretario en declaraciones escritas.

Explicó que el pasado lunes, 21 de marzo, el Departamento de Justicia recibió un referido del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, sobre posibles violaciones de leyes y reglamentos por parte de contratistas y funcionarios en el curso de la administración de la AT.