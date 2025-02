Junta señala que Fortaleza no ha sometido cambios al Plan Fiscal de la AEE

El director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica, dijo el martes que al momento la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón no ha presentado cambios específicos al plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“El plan fiscal estuvo en proceso durante más de un año. Entiendan que esto no es algo que la Junta haya llegado a concluir en poco tiempo. Más de un año, más de 50 reuniones, incluyendo reuniones con la AEE, que tiene todos esos números. Los planes fiscales también pasan por una enorme cantidad de escrutinio. Estos no son los planes fiscales definitivos. Las personas los revisarán. Las personas los desafiarán. Las personas examinarán las cifras. Esperamos seguir teniendo conversaciones con la gobernadora para entender en qué punto se encuentran. Pero, como siempre hemos dicho, si las cosas cambian, la ley 17 aún está vigente. Hay cambios ahí. Y revisaremos si esos cambios afectan las determinaciones finales del plan. Pero, por ahora, esos son los números que tenemos. Estamos confiados en esos números. Y habrá escrutinio sobre el plan fiscal, y revisaremos cuáles son los pensamientos de la gobernadora. No nos han presentado cambios específicos al plan”, dijo Mujica en conferencia de prensa.

El Plan Fiscal aprobado por la Junta propone que el Gobierno de Puerto Rico busque alternativas en el presupuesto para pagar a los acreedores de la AEE unos 2,600 millones de dólares, porque no hay dinero suficiente con lo que se cobra a los consumidores.

Por su parte, el integrante de la Junta, John Nixon, mencionó que no tienen objeción a revisar el Plan Fiscal si le presentan información diferente a la que han recopilado hasta el momento.

“El problema con el plan fiscal es que es un documento dinámico. Se opera y se publica el plan fiscal con la mejor información que se tiene. Pero la Junta va a mirar los números con base en los datos que tiene. Por eso es importante entender que estamos dispuestos, a medida que tengamos más información, a revisar el plan fiscal. Pero, por ahora, es la mejor información que tenemos”, mencionó.

Mujica reaccionó al argumento de la gobernadora que el Plan Fiscal tiene información errada, sobre todo, en lo que tiene que ver con el dinero que se necesita para el mantenimiento del sistema.

“La razón por la que estamos diciendo que el sistema necesita toda esta inversión es porque sabemos que el sistema está fallando. Este último año empeoró. El rendimiento empeoró, culminando en el apagón de la víspera de Año Nuevo, con un sistema de cortes de carga crecientes. El sistema tiene necesidades. El plan refleja una radiografía del sistema. Es una evaluación honesta de lo que el sistema necesita. Habrá debate al respecto, y, obviamente, los bonistas tienen una perspectiva, porque cuanto menos necesite el sistema, más estará disponible para su recuperación. Pero la prioridad aquí es asegurar que el sistema tenga los recursos a largo plazo para que pueda funcionar y ser confiable de la manera en que el pueblo de Puerto Rico lo merece”, señaló.

Insistió, además, que la determinación de cuánto será la tarifa de energía eléctrica es potestad del Negociado de Energía.