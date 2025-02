Identifican como maestra a joven fallecida tras chocar contra poste

Una joven que falleció durante en la madrugada del domingo tras impactar un poste eléctrico con su vehículo en el kilómetro 22.7 de la carretera 1, jurisdicción de San Juan, fue identificada como maestra de una escuela en el mismo municipio.

La conductora, Valerith Nicole Cabret Pérez de 27 años, quien era maestra en University Gardens, y residente del pueblo de Aguas Buenas, conducía un vehículo Toyota RAV-4 gris del 2012.

La familia de la joven aseguró que la falta de iluminación en el área del accidente fue el causante del accidente de Cabret Pérez. “Yo vine a ver cómo fue el accidente con la sobrina mía, a ver qué había ocurrido y me percato que esa valla [donde ocurrió el accidente] no tiene ningún reflector, no tiene seguridad, no tiene luz, esto está a oscuras”, expresó un familiar de la joven a Noticentro.

El familiar explicó que “Todo esto está obscuro aquí y ella perdió el control. al darle a la valla de seguridad, el carro se desvía y le da al poste, y allí ella pierde su vida”.

“Le hago un reclamo a la autoridad correspondiente a que hagan algo con esa valla que no se ve ningún tipo de alumbrado, no se ve ningún reflector, que no hay iluminación en esta carretera, por favor que tomen en cuenta eso, y puedan corregir ese problema”, solicitó.

Tras la noticia del fallecimiento de Cabret Pérez, el Departamento de Educación publicó un comunicado lamentando su partida.

“El Departamento de Educación de Puerto Rico se une al profundo dolor que embarga a la comunidad escolar de University Gardens ante el fallecimiento de su querida maestra de salud, Valerith Nicole Cabret Pérez. Esta lamentable pérdida nos conmueve profundamente y nos recuerda la importancia de valorar cada momento junto a quienes apreciamos. A partir de mañana, la Región Educativa de San Juan, junto con el equipo de apoyo socioemocional, estará presente en la escuela para brindar asistencia y acompañamiento tanto a los estudiantes como a la facultad en este difícil momento. Entendemos el rol de los medios en la divulgación de información, pero solicitamos respetuosamente que se le conceda a la comunidad escolar y a la familia el espacio necesario para procesar su duelo en un ambiente de privacidad y serenidad. Nos solidarizamos con sus seres queridos y con toda la comunidad educativa que tuvo el privilegio de conocerla y compartir con ella. Descansa en paz, Valerith Nicole Cabret Pérez”, lee la comunicación de la agencia gubernamental.