Gobernadora insiste que la promesa de sacar a LUMA “se va a dar” pero primero hay que tener luz

La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón aseguró el lunes que la promesa de campaña de cancelar el contrato de LUMA Energy como operador del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, “se va a dar” pero su prioridad en este momento es que haya generación.

“Se va a atender, pero tengo que tener luz primero, porque imagínese, eso es como si yo voto al que me transmite la luz sin tener quien lo sustituya, tengo que tener ambas cosas”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Ahora tenemos en este momento una prioridad y es que no tenemos generación suficiente. Y ese problema de generación, la gente en la casa quiere que cuando prenda el switch de la bombilla prenda, y yo tengo que asegurarme que tengamos luz”, añadió.

González Colón aseguró que las prioridades de su administración han estado enfocadas en el tema de energía eléctrica.

“Así que, en este momento, aunque esa fiscalización se está haciendo y los documentos se están tomando en consideración y nosotros estamos recibiendo propuestas para generación y yo me he estado reuniendo con distintos proponentes de esto, La realidad es que estamos, para que no haya el incumplimiento de que no hay trasmisión, haciendo inclusive reuniones semanales con FEMA para que ellos puedan someter los proyectos que van a estar haciendo, porque hasta eso estaba detenido. Así que si te digo que nos reunimos con todos los operadores de generación y transmisión y FEMA semanal, no te miento, esa es la mayor prioridad y por eso casi estas estas siete semanas que llevo de gobernadora, a lo que se le ha dado duro es eso, porque en donde más tarda esto es un permiso, es en el trámite con las agencias federales, en el trámite con las agencias locales”, sostuvo.

Sus expresiones se dan en momentos que otro apagón por falta de generación afectó a miles de clientes del servicio eléctrico. Al mediodía de lunes, unos 300 mil clientes se quedaron sin servicio.