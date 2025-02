Secretario de Asuntos Públicos asegura que el PPD tiene una “fijación obsesiva” con Francisco Domenech

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo, aseguró este domingo que el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerrame, tiene una “fijación obsesiva” con el secretario de la gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech.

Las expresiones de Torres Montalvo se dan luego de que Calderón Cerame le exigiera a Domenech que haga público su informe financiero, así como el contrato de compra y venta de su pasada firma de cabildeo, Politank.

“Yo creo que el secretario general del Partido Popular, así como los otros miembros que han estado lanzando estos ataques contra nuestro secretario de la gobernación, tienen una fijación obsesiva con su figura. Yo creo que estos ataques van a llegar a nada como nos hicieron la semana pasada, que fueron y llevaron una carta y fueron y llevaron querellas a diferentes foros”, dijo el líder novoprogresista en una conferencia de prensa.

Torres Montalvo afirmó que Domenech no tiene ningún vínculo con la entidad, ya que vendió su participación en la misma.

“Él se desvinculó por completo de lo que era su negocio esta empresa llamada Politank, que él vendió su participación. Es decir, no tiene ninguna participación con esta entidad, ya que él está dedicado ahora trabajar mano a mano con nuestra gobernadora para hacer el trabajo que nosotros nos comprometimos durante la campaña para transformar a Puerto Rico. Así que yo creo que se desvinculó por completo. Estos ataques son, yo diría, más de corte político. Y en el caso específico de los emplazamientos que le hacen sobre los informes de Etica Gubernamental, como funcionario público él tiene el requisito de radicar durante los primeros 90 días de este año un informe a Ética Gubernamental con sus detalles financieros. Y como mismo dicta la ley, una vez él lo radique, un resumen de ese informe estará disponible para los medios para quien lo quiera ver, porque así lo dispone la ley de Ética Gubernamental. Así que el secretario no tiene nada que esconder”, añadió.

Por su parte, Caderón Cerame criticó, además, que la Oficina de Ética Gubernamental haya eliminado el requisito de que los informes financieros de los funcionarios públicos solo tienen que indicar los totales de pasivos y activos.

“Este es el gobierno de los conflictos de interés y la inacción. No solamente hemos denunciado los evidentes conflictos de interés de Francisco Domenech con sus primeras contrataciones en la AAFAF, sino que nos parece que a raíz de que aún no se ha publicado en el portal de la Oficina de Ética Gubernamental su informe financiero, el secretario de la Gobernación debe de hacerlo público el mismo para garantizar la transparencia y el buen gobierno”, expresó Caderón Cerame. “Es inaceptable que la Oficina de Ética Gubernamental haya eliminado el requisito de que los informes financieros de los funcionarios públicos solo tienen que indicar los totales de pasivos y activos sin tener que indicar el capital generado por cada transacción la eliminación del requisito que le imponía a todo funcionario de gobierno divulgar la cantidad en dinero que le generaba o la costaba una transacción, es sospechosa, toda vez que fue eliminada en el pasado mes de noviembre y no abona a la transparencia de los procesos” sostuvo.