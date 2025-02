Se mantiene demanda federal contra fábricas en Puerto Rico por uso de carcinógeno

La demanda que un grupo de ciudadanos interpuso en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico contra varias empresas que utilizan el compuesto ethylene oxide (EtO) continúa viéndose en el foro judicial, a dos años de su radicación inicial.

Según reportó la plataforma de educación Microjuris, la acción legal se encuentra en espera de una resolución del tribunal a mociones conjuntas relacionadas al trámite de descubrimiento de prueba y paralización de términos.

En el documento de 26 páginas, al que Metro Puerto Rico tuvo acceso, se expone que las entidades involucradas son Mays Chemical Company of Puerto Rico, Inc., Balchem Corp., Customed, Inc., Edward LifeSciences Technology Sarl, Medtronic PR, Inc., y Steri-Tech, Inc.

De acuerdo con los peticionarios, las instalaciones que liberan este carcinógeno están ubicadas en áreas mayormente habitadas por personas negras, en situación de pobreza, con discapacidades y con un dominio limitado del idioma inglés.

“Estas áreas afectadas albergan grupos vulnerables que experimentan de manera desproporcionada los efectos adversos de un problema al que apenas contribuyen y, a menudo, no son informados sobre los contaminantes que ponen en riesgo su salud. La exposición crónica al EtO se ha relacionado con cáncer de mama, cáncer en la sangre, cáncer de estómago, leucemia, linfoma, cáncer de páncreas, cáncer cerebral, problemas reproductivos y abortos espontáneos. En los niños, el EtO puede inducir una división celular acelerada, aumentando el riesgo de mutaciones en el ADN. La inhalación a corto plazo puede causar síntomas como dificultades respiratorias, náuseas, dolores de cabeza, vómitos, fatiga y problemas neurológicos", lee parte de la petición judicial.

Asimismo, se indica que las compañías han liberado por décadas cantidades “sustanciales” de EtO en las comunidades, lo que, según los querellantes, también ha afectado la calidad del aire.

“Como resultado, aquellos que viven, trabajan y asisten a la escuela en las áreas circundantes a estas instalaciones han estado inhalando inconscientemente EtO en el aire que respiran de manera rutinaria. Los demandados nunca informaron a los residentes de estas comunidades puertorriqueñas que emiten sistemáticamente EtO en el aire, ni les advirtieron que están respirando de manera rutinaria y continua un carcinógeno humano conocido“, sostuvo la parte demandante.

La mayoría de los reclamantes residen en el municipio de Salinas. Los ciudadanos afirman haber sido diagnosticados con cáncer de mama, cáncer de tiroides, asma y otras condiciones de salud.

En 2019, Salinas reportó 140 casos confirmados de cáncer, entre las tasas de incidencia más altas del archipiélago.

“La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) estima que el porcentaje de riesgo de cáncer de los tóxicos en el aire atribuibles al EtO en estas áreas —Salinas,Villalba, Fajardo y Añasco— es tan alto como el 95.7%. En las ciudades donde se encuentran estas cuatro instalaciones, no existen otras industrias que utilicen y emitan EtO. Por lo tanto, la única fuente de EtO y el riesgo relacionado de cáncer proviene principalmente ellas...“, se expuso en el documento.

Acorde con la EPA, el EtO es un gas incoloro y reactivo que se utiliza principalmente para la esterilización de equipos médicos y la producción de químicos industriales.

La organización lo ha clasificado como un carcinógeno humano, ya que la exposición prolongada a este compuesto se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer y otros efectos adversos para la salud.

En febrero de 2023, la Unión de Científicos publicó un informe sobre la exposición al EtO en las comunidades de la Isla, donde se encontró que los niveles de riesgo de cáncer derivados de las emisiones varían entre 800 y 6,000 casos por cada millón de personas. Además, todas las instalaciones que emiten EtO están ubicadas a menos de cinco millas de más de 413,000 puertorriqueños —el 13% de la población— y cerca de 300 escuelas y centros de cuidado infantil.

