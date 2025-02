Junta de Supervisión Fiscal asegura que municipios tienen suficientes fondos

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aseguró que sigue comprometida con los municipios de Puerto Rico, pese a la eliminación del Fondo de Equiparación.

Así lo expresó el director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica, en entrevista Punto X Punto, donde enfatizó que la entidad ha destinado recursos para compensar la falta de esos fondos, aunque sigue “de cerca” su uso para evitar desperdicios.

“El fondo de equiparación ha desaparecido. De hecho, se eliminó antes de que la junta directiva incluyera nuestra propuesta de eliminar el fondo de compensación (…) En general, los municipios están recibiendo más dinero del que recibían cuando recibían el fondo de equiparación, pero entiendo que siguen preocupados y que es posible que algunos municipios no reciban tanto”, explicó Mujica.

De hecho, una radiografía municipal realizada por la organización política no partidista, Liga de Ciudades, estimó que la eliminación del Fondo de Equiparación provocaría que unos 43 gobiernos locales de la Isla sean “fiscalmente inviables” a partir del cierre de este año fiscal, en junio de 2025.

En dicha radiografía se anticipó que con la eliminación de esta transferencia, 26 gobiernos locales perderán hasta un 10% de sus presupuestos, mientras que otros 9 perderán hasta un 20%, dejando a 43 gobiernos locales con una reducción de entre un 30% a un 60% de su presupuesto fiscal.

El director ejecutivo señaló que en el presupuesto de este año se asignaron $89 millones de dólares para los municipios, de los cuales $35 millones aún no han sido utilizados. Aseguró que la prioridad es atender a los municipios en “mayor peligro fiscal” y evaluar si se necesitarán asignaciones adicionales en el próximo presupuesto.

“Si hay nueve municipios que no podrán operar, no lo sé. No he escuchado el número nueve o quiénes son específicamente. Los analizaremos (…) Queremos asegurarnos de que presten los servicios de manera eficiente, pero también queremos asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan, no que haya residuos y que los usen para otras cosas porque eso sí nos importa”, agregó Mujica.

El director ejecutivo del ente fiscal defendió que la eliminación del fondo de equiparación no tomó a los municipios por sorpresa, pues se ha trabajado de manera escalonada. Además, recordó que en los últimos dos años la Junta ha añadido fondos adicionales, como el fondo de servicios esenciales de $15 millones, que este año se duplicó a $30 millones de dólares.

“Queremos asegurarnos de que cualquier dólar que les demos, lo entreguemos para que puedan operar, puedan usarlo en los servicios que más impactan a las personas (…) Los nuevos fondos que les dimos este año se destinan a la respuesta de emergencia del 911 y se destinan al programa de ama de llaves. (…) Queremos asegurarnos de que los apoyamos en esos programas”, sostuvo.

Finalizando su respuesta, puntualizó que la Junta continúa en diálogo con los alcaldes y el Gobierno central con “continuidad”.

Sobre la UPR: “Es hora de hacer inversiones”

El director ejecutivo de la JSF también destacó la importancia de invertir en la Universidad de Puerto Rico (UPR) , en momentos en que enfrenta cambios en su liderazgo y manifestaciones estudiantiles en contra del nombramiento del presidente interino, Miguel Muñoz Muñoz.

“La UPR siempre fue una joya de Puerto Rico. (…) Tenemos que invertir en el sistema. Tenemos que invertir en el sistema de la manera en que ellos tengan un plan para el entorno cambiante”, afirmó Mujica, al reconocer que la institución educativa enfrenta retos como la baja en la natalidad y la necesidad de modernizar su currículo.

Mujica defendió las reducciones presupuestarias previas a la universidad como “una necesidad” durante el proceso de quiebra de Puerto Rico, pero señaló que ahora es diferente, debido a que “es momento de invertir nuevamente”.

“Ahora, aquí estamos. Es hora de hacer inversiones. Por eso, en los últimos dos años, hemos agregado más de $200 millones a la universidad. Y todo lo que queremos es trabajar con el gobierno, trabajar con la universidad, para que esas cosas puedan invertirse en el futuro”, dijo.

Sin embargo, advirtió que no se regresará a los niveles presupuestarios del pasado, pues eso afectaría a otros sectores.

“¿Vamos a volver a los números antiguos de lo que había ahí? Probablemente no. Eso se hace a expensas de otras cosas”, puntualizó, al subrayar la necesidad de que la UPR elabore un plan estratégico para los próximos cinco a diez años.

Las expresiones de Mujica se dan luego de un paro multisectorial de 24 horas en la UPR Recinto de Río Piedras, impulsado por estudiantes y empleados en rechazo al nombramiento de Muñoz y otros reclamos.