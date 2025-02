Federales realizan allanamiento en local de Río Piedras por alegada explotación laboral a inmigrantes

Cinco personas con estatus migratorio no definido fueron detenidas en la mañana del viernes durante la ejecución de una orden de allanamiento en las facilidades de Music Wave en Río Piedras.

“En estos momentos todavía. Estamos auscultando, las personas que estamos interviniendo esta mañana, estamos entrevistando, estamos verificando estatus migratorio de las personas que trabajan en la compañía, y en estos momentos hay unas personas detenidas, pero no están arrestadas. Están detenidas en lo que confirmamos su estatus migratorio.En este momento tengo una persona detenida en lo que confirma su estatus migratorio. Y es de la empresa, porque ahorita tuvimos cuatro que no eran relacionados, ahora sí este uno es de la empresa. Esta persona es de la empresa, sí”, dijo la agente especial a cargo de la agencia federal de Seguridad Nacional (HSI), Rebecca González Ramos a preguntas de la prensa.

“Desde que empezamos, después de la orden ejecutiva, se han arrestado 105 personas. De esas 105, 25 de ellos han sido procesados criminalmente por reingreso. Ha habido personas que han sido procesadas por reingreso, han habido personas que han sido procesadas por estar importando cocaína a los Estados Unidos, han habido personas que han sido procesadas por estar en posesión de armas de fuego”, expresó más temprano.

Al momento, intervienen con varios negocios que se sospecha le dan trabajo a personas con estatus migratorio no definido. Advirtió a los patronos que no pueden emplear a personas con estatus migratorio no definido.

“Realmente no se les puede dar ningún tipo de empleo. Las personas que no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos no pueden estar empleados. Las personas que tienen estatus migratorio y que están en proceso de obtener una residencia pueden trabajar con una autorización de empleo.

Nosotros estamos todos los días en la calle verificando patronos. Eso es algo que se está haciendo todos los días, verificándolos en los negocios, tengan los empleados que tengan estatus migratorio y que tengan autorización para empleo.

Algunos en el momento las irregularidades que se han encontrado se han puesto, si hay una persona sin estatus migratorio, se han removido. Y la parte del negocio como tal, que es una inspección que se lleva a cabo y ellos tienen un periodo para brindar sus documentos”, concluy

Un operativo de las autoridades federales se está llevando a cabo en la mañana del viernes en un local ubicado en la zona de Río Piedras.

Según se ha informado, se trata de un allanamiento en el cual buscan documentos de personas con estatus migratorio no definido, ante un posible caso de explotación laboral.

González Ramos, indicó que se están buscando documentos de las personas que estarían trabajando para los locales, a pesar, de que no tienen los permisos necesarios.

“El tipo de evidencia que estamos buscando va de la mano con delitos de explotación laboral y con eso me refiero que es cuando le dan empleo a personas que no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos y con una compensación por debajo de lo que requiere la ley”, expresó González.

El local intervenido ofrece alquileres de equipos y sillas para diversas actividades.

Igualmente indicó que hasta el momento, no tienen un estimado sobre cuántas personas fueron víctimas de la alegada trata laboral, si es que finalmente se confirman estos hechos. El caso comenzó a ser investigado desde el mes de enero.

La jefa del HSI afirmó que los dueños del local intervenido se han mostrado cooperadores.

