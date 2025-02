“EEUU podría atacar con drones a los cárteles mexicanos, pero por ahora es poco probable”: experto

Estados Unidos parece estar elevando la presión sobre México. Y es que recientemente la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos informó al Congreso que está utilizando drones no tripulados para espiar las actividades de los cárteles de la droga dentro del territorio mexicano.

Si bien es un tema que puede elevar la temperatura en la relación bilateral entre los dos países, no es un tema nuevo, de acuerdo con David Saucedo, consultor en seguridad, que compartió con Metro varios puntos de vista en torno a este tema.

De acuerdo con revelaciones recientes, los vuelos no se limitan a la frontera entre los dos países, sino que se desarrollan muy dentro de México. Así lo ha señalado un funcionario estadounidense al diario The New York Times, afirmando que la información recolectada por los MQ-9 Reapers es compartida con las autoridades mexicanas.

Entre la información difundida hasta este miércoles, se dijo que hubo al menos 18 vuelos de espionaje solamente durante las dos primeras semanas de la presidencia de Trump, quien designó a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas el primer día de su presidencia.

La orden ejecutiva del mandatario estadounidense otorga a Washington mayores facultades en la lucha contra estas bandas trasnacionales, entre las que se encuentran seis mexicanas: los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el del Noreste, la Familia Michoacana, el del Golfo y Cárteles Unidos.

Al ser cuestionada sobre el tema durante una conferencia de prensa, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum no quiso entrar en detalles, aunque dijo que las filtraciones “son parte de una campaña de los medios estadounidenses de sumarse a un esfuerzo de Washington para aumentar la presión sobre México”.

Las autoridades mexicanas han insistido en que el respeto a la soberanía es el límite a la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Por cierto, la extensión de la frontera entre México y Estados Unidos es de 3.152 kilómetros, desde el Monumento 258 al noroeste de Tijuana hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo de México; se trata de una de las fronteras más largas del mundo.

Para profundizar, David Saucedo respondió cuatro preguntas relacionadas con estos vuelos de drones espía.

1. ¿Qué nos dice que ahora se hable abiertamente, en ambos lados de la frontera, del espionaje que Estados Unidos realiza en México?

Lo que tenemos es una estrategia por parte del presidente estadounidense Donald Trump de hacer públicos los acuerdos secretos que había con México en materia de seguridad. Tenemos a un Trump que está dando a conocer protocolos y estrategias del pasado para el combate a grupos criminales, pero no es nada nuevo. Se trata de algo que se viene haciendo desde hace varios sexenios.

Las declaraciones de Trump y algunos de sus funcionarios ponen a la presidenta Claudia Sheinbaum contra la pared, ya que ahora se le confronta sobre la veracidad de lo dicho por el Trump. Pero en efecto, desde hace tiempo se realiza esta labor, no es nada no programado. Este tipo de vuelos están autorizados y son del conocimiento del gobierno mexicano, y narcotraficantes de alto perfil han sido capturados como resultado de estas actividades.

Eso sí, estoy seguro que el gobierno mexicano no esperaba que esta información fuera filtrada, lo cual pone en jaque a Sheinbaum y la obliga a aceptar algo que antes había negado, al igual que otros mandatarios mexicanos. Sus primeras reacciones, envolviendo el tema en torno a la bandera, son algo rentables, diciendo que no van a permitir violaciones a la soberanía de México, pero en los hechos, parte de la soberanía de México está en manos de agencias estadounidenses desde hace tiempo.

2. ¿Crees que sea una buena estrategia reaccionar con cautela y con frases nacionalistas?

Yo creo que la clase política maneja un concepto de soberanía antiguo. Hoy todos los países ceden parte de su soberanía buscando un algún beneficio superior, como crecimiento económico, a través de diferentes acuerdos, protocolos e incluso al formar parte de diferentes organismos internacionales.

Por ejemplo, México acepta la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la de la Corte Penal Internacional, etc. La élite política evite hablar de acuerdos secretos y en su lugar hablan de cierto nivel de nacionalismo en el que incluso se contemplan modificaciones de rango constitucional para mantener contentos a ciertos sectores de la población.

Muchas de estas reacciones se hacen por motivos políticos, de imagen y de popularidad, pero realmente no afectarán las operaciones encubiertas que, por cierto, se realizan en todo el mundo desde hace muchos años. Tiene que ver más con medidas políticas, cosméticas y mediáticas.

3. Estas actividades de inteligencia o espionaje son más comunes ahora con drones que con aviones tripulados, como sucedía antes. ¿A qué se debe esto?

Varios factores. Primero que nada, responde a los avances tecnológicos. No obstante, las ventajas que ofrecen los drones sobre las aeronaves tripuladas son muchas, ya que éstas corren el riesgo de tener alguna avería mecánica, y tendrían que aterrizar de emergencia o estrellarse. Los drones son más pequeños, más fáciles de ocultar en los radares ... su autonomía de vuelo es otra ventaja, están equipados con mucha tecnología, son más económicos en cuanto a costos de fabricación y operación, etc,

Realmente ofrecen muchas ventajas. Además, se pueden camuflar para que no se sepa su origen e incluso se pueden modificar para que cuenten con cargas explosivas o misiles.

4. Finalmente, ante insinuaciones y amenazas sobre la posibilidad de atacar directamente a los cárteles de la droga en territorio mexicano, ¿qué tan probable es que eso suceda?

Sobre el uso de los drones para atacar a los cárteles, yo diría que es posible, desde luego tienen la capacidad de hacerlo, pero es algo improbable.

Desde hace tiempo, los cárteles saben que estas misiones aéreas suceden, saben que son vigilados desde el aire, tienen claro que esto pasa, y simplemente modifican su modus operandi. Ellos ya han modificado, o modifican constantemente, la ubicación de muchos de sus laboratorios, incluso colocándolos en zonas de alta densidad de población, creando auténticos escudos humanos.

Entiendo que estas declaraciones y posturas generan un debate en México, y ponen ciertos temas sobre la mesa, pero veo poco probable que los estadounidenses realicen algún tipo de intervención militar en México. Es evidente que están presionando a México para que tome ciertas medidas y acciones, pero están presionando a muchos países en muchos aspectos.