Aumentan las reservaciones de pasajes aéreos y alquileres a corto plazo en Puerto Rico

Un análisis de Discover Puerto Rico proyectó un crecimiento en las reservaciones de boletos aéreos hacia la isla, con un aumento del 14 por ciento en el primer trimestre de 2025 y un 9 por ciento en el segundo, trascendió el jueves.

Además, las reservaciones de alquileres a corto plazo muestran un incremento significativo. Según datos de la plataforma AirDNA hasta el 9 de febrero, las reservas entre enero y marzo aumentaron un 17 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023. Para el segundo trimestre (abril – junio), se anticipa un alza del 34 por ciento.

“Si vemos los alquileres, ambos periodos están muy por encima del 2024, lo que indica un buen comienzo no solo para los alquileres, sino también para el segmento de alojamiento combinado en la primera mitad del 2025”, expresó Laressa Morales, directora de Investigaciones y Análisis de Discover Puerto Rico, durante el Informe de Actualización para la Industria.

Sin embargo, el sector hotelero no refleja el mismo crecimiento. Según el análisis basado en datos de Travel Click, AirDNA y Forward Keys, el ritmo de reservaciones en hoteles es similar o menor al del año pasado.

Por otro lado, Discover Puerto Rico destacó el impacto de sus iniciativas promocionales en los últimos meses. Entre ellas, sobresale la campaña “Love Letter from Puerto Rico”, protagonizada por el actor Amaury Nolasco, que generó más de 246 millones de impresiones. La iniciativa no solo busca atraer visitantes, sino también educar sobre la conservación de la naturaleza, la apreciación de la cultura puertorriqueña y el respeto por las comunidades locales.

Glorianna Yamín, vicepresidenta de Mercadeo de Discover Puerto Rico, resaltó alianzas con National Geographic y Sojern, así como una cobertura extensa del destino en medios como Travel and Leisure, AFAR, Thrillist, USA Today, Conde Nast y The New York Times.

Además, la organización incorporó inteligencia artificial en su sitio web a través de una alianza con la firma Mindtrip y lanzó una página promocional dedicada a las bahías bioluminiscentes que simula la fluorescencia que los visitantes experimentan al visitar estos ecosistemas.

“Es una forma de destacar las maravillas naturales de Puerto Rico de una manera atractiva e interactiva, mientras fomentamos el turismo responsable, educando a los visitantes sobre la importancia de estos ecosistemas frágiles”, afirmó Yamín.