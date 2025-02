Abre el primer “Pop-Up Store” en Río Piedras para apoyar el comercio local

El Municipio de San Juan inauguró hoy, el primer Pop-Up San Juan en el Paseo de Diego en Río Piedras, con el objetivo de impulsar del desarrollo económico del casco urbano.

El proyecto busca impulsar el comercio local, fomentar la creatividad y ofrecer nuevas oportunidades a pequeños empresarios mediante la instalación de tiendas temporales en un espacio de alto tráfico peatonal.

Los empresarios podrán utilizar los espacios por un periodo mínimo de seis meses libre de costo, con miras a que establezcan de forma permanente en un nuevo local.

El alcalde, Miguel Romero Lugo, destacó que la iniciativa forma parte de un plan estratégico para convertir a Río Piedras en un centro económico.

“Este esfuerzo no es aislado, sino parte de una estrategia más amplia para convertir a Río Piedras en un motor de desarrollo económico, social y cultural para San Juan. Con una inversión de más de 100 millones de dólares en infraestructura, incluyendo dos microrredes de energía, el fondo de revitalización para comerciantes y los incentivos a la vivienda, estamos sentando las bases para una comunidad vibrante y sostenible. Seguiremos impulsando proyectos innovadores que fomenten el comercio, la seguridad y la calidad de vida en nuestra Ciudad Capital”, expresó Romero Lugo.

Además, forman parte del proyecto de desarrollo, la renovación de la Avenida Gándara con una inyección de 22.9 millones, al igual que la construcción de un centro de salud de 17 millones, también se encuentran en subasta la remodelación de la Avenida Universidad y el Paseo De Diego.

Por su parte, Amarilis Silva, una comerciante que utilizará el espacio para promover su negocio de venta de teces, expresó que espera crecer su local a través de esta oportunidad.

“Pues mis expectativas serían que a las personas les guste el estilo de consumir teces y tizanas tanto como a mí, que me han beneficiado mucho en mi salud, en mi tranquilidad, en mi vida porque yo vivía bien ajetreada como todo el mundo lo hace en Puerto Rico y consumía también mucho café y eso, pues, me daba dolor de estómago, me daba ansiedad y encontré, pues que la solución para ese tipo de problemas que yo estaba enfrentando, pues eran los teces”, declaró en entrevista con Metro Puerto Rico.

Por otro lado, José Muñoz, fundador de Ron Artesano y otro comerciante beneficiado por la iniciativa, espera poder llegar a más personas con su producto.

“Cada vez que la gente me decía, ¿dónde puedo conseguir el producto? Tienen que mandarlo a una tienda o mandarlo a una barra que lo probaran. Hoy puedo con mucho orgullo y mucho agradecimiento decir, pueden venir al Paseo de Diego y probar nuestro producto”, explicó.

Pop-San Juan estará abierto de lunes a sábado de 10:00 a.m a 5:00 p.m.