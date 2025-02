Presidente interino de UPR quiere clases virtuales en todos los recintos

Luego que se descartara una medida que detenía la admisión de estudiantes en 64 programas académicos con baja demanda, el nuevo presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñoz Muñoz, sostuvo que su plan es que todos los recintos tengan ofertas académicas virtuales o mínimamente híbridas.

Con esto, el académico espera atender la problemática de baja en la matrícula. Muñoz Muñoz expresó que enfatizará clases durante los fines de semana y nocturnas, al igual que ofrecer mejor apoyo para estudiantes en el demográfico de adultos mayores.

“Es una combinación que el estudiante puede asistir al recinto, que sea dos días en semana y los otros tres días que a distancia. Y ahí se economiza el espacio, se puede aumentar la matrícula, se reducen los costos de la universidad”, dijo.

De otra parte, a la luz de los recortes presupuestarios de los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés) , el presidente interino propuso colaborar con equipos de investigadores entre recintos, sus entidades y otras universidades. “Si esas medidas vienen, eso no lo podemos evitar, pero lo podemos subsanar con más y mejores propuestas. Hay que buscar otras alternativas más allá de los fondos federales, definitivamente”, abundó Muñoz Muñoz sobre el riesgo de perder más de $5 millones.

Llamado ante convocatoria de paro multisectorial

Mientras tanto, el doctor insistió en que se demuestre “la tolerancia, la paciencia y el compromiso que en tantos foros se reclama y que, cuando llegan estos momentos, está completamente ausente”, respecto al paro multisectorial convocado para hoy miércoles en la UPR.

Así, declaró que el estudiantado debe llevar una manifestación “en calma”, que “no haya violencia, que no haya intimidación, que no haya cierres de portones, que no se le impida la entrada al que quiere trabajar o al que quiere estudiar”.