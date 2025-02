Alcalde de Maunabo niega rumores que apuntan a cierre de su municipio

El alcalde del Municipio de Maunabo, Ángel Omar Lafuente Amaro, aseguró que es falsa la información que apuntaba a un posible cierre del ayuntamiento.

A través de declaraciones escritas, el alcalde catalogó como “malintencionada” la información que surgió sobre el posible cierre.

“El Municipio de Maunabo continúa operando con normalidad, brindando los servicios esenciales a nuestra gente y trabajando en los distintos proyectos en curso para el bienestar de nuestro pueblo. No hay ninguna intención ni razón para un cierre municipal, por lo que exhortamos a la ciudadanía a no dejarse llevar por información no oficial o malintencionada”, expresó el alcalde.

Además, el primer ejecutivo municipal reconoció la realidad económica que enfrentan los municipios, pero enfatizó que esto “no significa un cierre del municipio”.

“Tenemos que reinventarnos y buscar alternativas viables para atender la crisis, como mejorar la captación de dinero y establecer planes a corto plazo para manejar las deudas morosas con el municipio”, indicó.

Igualmente, aseguró que el municipio se ha ido preparando para enfrentar la situación fiscal y que la Federación de Alcaldes de Puerto Rico ha entrado en diálogo con la Junta de Control Fiscal para garantizar que los servicios esenciales no se vean afectados.

Crisis en los municipios

Sus expresiones se dan en medio de la discusión sobre la crisis económica de los municipios tras la eliminación del Fondo de Equiparación.

Uno de los municipios afectados es el de Comerío, que enfrenta una gran crisis económica de cara al próximo año fiscal.

Así lo informó hoy el nuevo alcalde comerieño, Irvin Rivera González, quien cuenta con un presupuesto de $5.3 millones para la administración del municipio, pero luego de cumplir con gastos fijos y estatutarios solo le sobran $2.8 millones. Para Rivera González es una situación a la que hay que “encontrarle una solución”.

“Mi preocupación es el corto tiempo me queda hasta que llegue el próximo año fiscal, que debemos establecer o encontrar una solución para que los municipios más pequeños y más afectados por el plan fiscal del gobierno podamos garantizar, que vamos a seguir dando los servicios que necesita y merece nuestra gente”, expresó en conferencia de prensa.