Esta noche se activarán nuevamente los relevos de carga por generación limitada

Una vez más, esta noche se activarán los revelos de carga por limitaciones en el sistema de generación de la red eléctrica del país, debido a situaciones en diversas unidades de las plantas.

El portavoz de la empresa Genera PR, Iván Baéz, confirmó en entrevista con la periodista Milly Méndez (Radio Isla 1320) que se esperan relevos de carga para esta noche, cuando aumenta la demanda de energía.

Según se explicó, hay varias situaciones que tienen comprometida y limitada la generación de la red eléctrica por lo que el operador de la red, LUMA Energy, determinará realizar los relevos de carga.

Báez aseguró que para esta semana se debería normalizar la situación con las plantas de generación. Según explicó, el portavoz en la entrevista, la Unidad 2 de la Central Aguirre que se encuentra en mantenimiento, se busca que pueda entrar en funciones a finales de esta semana.

En cuanto la Unidad 1 de Aguirre, esta tiene uno de sus generadores dañados, lo que provocará que se encuentre varios meses fuera de servicio.

Mientras que la Unidad 5 de San Juan, se espera que pueda entrar en funciones durante la noche del martes.

Por último, una de las unidades de la planta de AES Puerto Rico, se encuentra en mantenimiento y podría entrar en funciones esta semana.

La situación con estas unidades provoca que la empresa LUMA Energy, tenga que activar relevos de carga, en horas donde la demanda de energía aumenta.

El pasado viernes, durante un relevo de carga en horas del mediodía, sobre 200 mil personas se quedaron sin servicio eléctrico. Igualmente, en horas de la noche del lunes, clientes del servicio eléctrico también experimentaron apagones.

Esto, se suma a los trabajos de mantenimiento de LUMA Energy, que también podrían afectar el servicio en varios sectores.

Martes, 18 de febrero de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Guayanilla - BO. MACANA, BO. SIERRA BAJA, BO. SIERRA ALTA, BO. LLANO, BO. PASTO, BO. JAGUA PASTO, BO. QUEBRADA HONDA

Bayamón - CALLE VIOLETA, CALE TILIPAN, CALLE AMAPOLA

Toa Alta - BO. CONTORNO SECTOR EL WINCHE, CARR-165

Removido de vegetación peligrosa

Naranjito - PR-825 CAMINO LA MARAVILLA BO. ACHIOTE

San Juan - CALLES SERGIO CUEVAS Y CABO HERMOGENES EN URB. ROOSEVELT

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Humacao - CALLE #29, 31, 32, 33 & 35 URB. VERDE MAR

Barceloneta- URB.NUEVA BARCELONETA

Moca- CALLE 220 JULIO Y PARCELAS MAMEY

Mantenimiento y Remplazo de Soterrado

Yauco - URBANIZACION VILLA OLIMPIA

Miércoles, 19 de febrero de 2025

Restauración y modernización de subestaciones

Lajas/Cabo Rojo - COMU. POLE OJEA, COND. BRISAS DEL COMBATE, COND. CAMINO DEL MAR, COND. COMBATE VIEW VILLAGE, COND. PASEOS DEL FARO 1, COND. PLAYAS DEL CARIBE RESORT, COND. PUERTO AZUL 3, COND. PUERTO DORADO, COND. PUERTO SALINAS, COND. VISTAMAR, DOT. EL FARO LOS MORRILLOS, SECT. CALLEJÓN DOMÍNGUEZ, SECT. EL COMBATE, SECT. EL COROZO, SECT. VILLA ALICIA, SECT. VILLA TERESA, SECT. VILLA TROPICAL, URB. BRISAS DEL MAR, URB. CIELO MAR, URB. COSTA DORADA, URB. EXTENSIÓN EL COMBATE, URB. EXTENSIÓN REMANSO COMBATE, URB. LLANOS COSTA, URB. VILLAS DEL MAR, URB. VISTA DEL CANAL 2, COM. BOQUERÓN BAKERY, COND. BOQUERÓN BAY VIEW, COND. BOQUERÓN BAY VILLAS, COND. BRISA REAL, COND. CABOQUERÓN, COND. HACIENDA DE LA BAUMÉ 1, COND. HACIENDA DE LA BAUMÉ 2, COND. NEPTUNE VILLAGE, COND. PASEO DEL MAR, COND. PASEOS DEL FARO 1, COND. PASEO TAÍNO, COND. QUENEPOS GARDENS, COND. VILLA ALBAEDÉN, COND. VILLA CAMPOMAR, COND. VILLAS DE TANAMARIE, COND. VISTAS DE BOQUERÓN, EDU. ESCUELA MONSERRATE LEÓN IRIZARRY, FGE. ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CABO ROJO, HTL. VISTAS DE LA BAHÍA, SECT. CALLEJÓN GUILLOTY, SECT. CALLEJÓN LOS VÉLEZ, SECT. CALLEJÓN MARTÍNEZ, SECT. CAMINO DEL TORO, SECT. CAMINO MÉNDEZ, SECT. CUESTA BLANCA, SECT. EL CAÑO, SECT. EL COMBATE, SECT. EL COROZO, SECT. EL ZAPATO, SECT. LAS ARENAS, SECT. LAS OLAS DE BOQUERÓN, SECT. LAS PALMAS, SECT. LA UNIÓN, SECT. LOS MARTÍNEZ, SECT. PARAÍSO DE BOQUERÓN, SECT. PARCELAS BOQUERÓN, SECT. PEÑONES, SECT. PITAHAYA, SECT. POBLADO DE BOQUERÓN, SECT. QUINTAS DEL MAR, SECT. RESPARTO DON C, *COMU. FINQUITA BETANCES, SECT. CAMINO EL SUMIDERO, SECT. CAMINO MECHO ASENCIO, SECT. CAMINO PANCHO DURÁN, SECT. CAMINO RADI, SECT. CAMINO SANTÍN ASENCIO, SECT. CERRO BUENA VISTA, SECT. EL BRUJO, SECT. EL JOBO, SECT. EL MAMEY, SECT. EL SALTO, SECT. EL ZAPATO, SECT. HOYO BRAVO, SECT. JAGÜEY, SECT. LA 15, SECT. LA 22, SECT. LA CAPILLA, SECT. LAS MAGAS, SECT. LA TUNA, SECT. LOS RUIZ, SECT. LOS SOSA, SECT. LOS VARGAS, SECT. PARCELAS BETANCES, URB. ALTOS DE SAMÁN, URB. LOS PINOS DE BOQUERÓN, URB. REPARTO SAMÁN, COMU. MAGUAYO, SECT. CAMINO LA CUCHILLA, SECT. CERRO ALTO, SECT. EL TENDAL, SECT. LA ROSETA, CMPT. PARQUE NACIONAL BALNEARIO DE BOQUERÓN, COND. CRISTINA DEL MAR, COND. MARINA DE BOQUERÓN, HTL. CENTRO VACACIONAL DE BOQUERÓN, SECT. LAS ARENAS, SECT. LA UNIÓN, SECT. LOS CABASSA, SECT. PARCELAS BETANCES, SECT. PARCELAS BOQUERÓN, SECT. POBLADO DE BOQUERÓN, SECT. QUINTAS DEL MAR, SECT. VILLA TAÍNA, URB. EXTENSIÓN REPARTO SAMÁN, URB. VILLA BOQUERÓN, SECT. LAS MAGAS, SECT. LOS MARTÍNEZ, SECT. LOS REYES, SECT. LOS SOSA, SECT. LOS VARGAS, SECT. MONTALVO, SECT. RAMÍREZ, SECT. REPARTO CELENIA, SECT. SOUCHET, SECT. SUCESIÓN RAMÍREZ, SECT. VILLA AURORA, SECT. VILLA LOS TORRES, URB. EXTENSIÓN VILLA MILAGROS, URB. LA ALBORADA, URB. LOS SOSA, URB. LUMAR, URB. MONTE REAL, URB. MONTE TAÍNO, URB. VILLA MILAGROS, COMU. FINQUITA BETANCES, IND. EJA DAIRY INC., IND. JARDINES ENEIDA, SECT. CALLEJÓN LAS PIEDRAS, SECT. CAMINO ANGEL LUIS CARLO, SECT. CAMINO LOS FAS, SECT. CAMINO PABÓN, SECT. CAMINO VICENTE TORRES, SECT. CHARCO HONDO, SECT. CLARITA, SECT. COMUNIDAD PEDERNALES, SECT. CUESTA LOS LÓPEZ, SECT. EL CAMINERO, SECT. EL SALTO, SECT. GREGORIO FAGUNDO, SECT. GUILLOTY, SECT. LA LÍNEA, SECT. LA PLANADA

Mantenimiento y Remplazo de Soterrado

Yauco- URBANIZACION VILLA OLIMPIA, CALLES: 2,3 y 4 EN URBANIZACION VILLA OLIMPIA

San Juan - AREA DE EDIFICIOS MONTE MALL, EDIFICIOS: IBM, HATO REY PLAZA, HIDE PARK TOWER, PORTO FINO, SCOTIA BANK, GARAJE DE GASOLINA Y SEVEN ELEVEN, VETENIRARIO, FARMACIAS CARIDAD Y WALGRENS, ESCUELA SUPERIOR UNIVERSTY GARDENS, AVE PINERO

Carolina - CONDOMINIO OCEAN VIEW CONDOMINIO OCEAN TOWER HOTEL VERDANZA

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Trujillo Alto - LOMAS DEL VIENTO Y CAM. LOS SANCHEZ

Humacao- URB. VERDE MAR CALLE 1 & 5

Guayama- GUAMANI, CARITE

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Las Marías - PR-355 BO. RIO CAÑAS PRCL LA ISABELBO CONSUMO, BO. RIO CAÑAS SECTOR PLATO INDIO PR-354

Requerido por el Cliente

Isabela - BO ARENALES BAJOS SEC. LA QUINCE Y CUATRO CALLES BO. ARENALES ALTOS SEC. MANTILLAS Y BENIQUEZ

Instalación de aparatos automatizados en la red

Morovis- MOROVIS SUR CAR 617 KM 3.1 PR

Removido de vegetación peligrosa

San Juan - URB. REPARTO METROPOLITANO CALLES 40 SE, 1S, 3S, 5S, 46S, 48 S, 50S, 46S, 40S, 1SE, 7SE, 21SE, 38SE, 40SE, 42SE, 46SE, 48SE, 3SE, 5SE, 9SE, 11SE, 50SE, 52SE, 54SE, 56SE, 58 SE, URB. LA RIVIERA 123 (TEXACO), AVE. DE DIEGO POWER SPORT, DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUIZA DAIRY (CERRADO).

San Lorenzo - PR 189, JACOBO PÉREZ, SECT. JULIO MORALES, SECT. LA CANTERA, SECT. LA CAPILLA, SECT. LA CEIBA, SECT. LAS COLINAS, SECT. LOS BORGES, SECT. LOS GRILLOS, SECT. MANCHURRIA, SECT. MARCELINO DÁVILA, SECT. MELILLAS, SECT. MODESTO RAMOS, SECT. MOJICA, SECT. MONTE VERDE, SECT. MORENA, SECT. PIEDRA BLANCA, SECT. PUERTO MOYET, SECT. QUEBRADA LAJAS, SECT. SALVATIERRA, SECT. VALLE DEL OASIS, URB. ESTANCIAS DE SAN LORENZO, URB. PASEO DE SAN LORENZO, URB. RAMOS ANTONINI, URB. SALVATIERRA, URB. SELLÉS, URB. VISTAS DE SAN FELIPE