“El tiempo me dio la razón”: Gobernadora sobre contratación de exfuncionario de Fortaleza en matriz de LUMA

La gobernadora Jenniffer González Colón, reaccionó a la contratación del exsecretario auxiliar de Asuntos Energéticos de Fortaleza, Francisco Berríos Portela, con Quanta Services, empresa matriz de LUMA Energy.

González Colón expresó que el tiempo le dio la razón en cuanto a lo que ocurrió durante la administración de Pedro Pierluisi con la fiscalización a la empresa encargada de la transmisión y distribución del sistema eléctrico.

“Se supone que la Ley de Ética Gubernamental le hubiera impedido eso. Hay que ver bajo qué concepto se le dio una dispensa, si es que hay una dispensa para hacer esa función, a menos que no sea que él no era un zar de energía y que era un ayudante más, porque si la plaza era de un ayudante más en La Fortaleza de política pública y no de agente fiscalizador, como el caso nuestro que es por Orden Ejecutiva, que es el ingeniero Josué Colón, evidentemente eso habla de por qué se permitió que esta compañía hiciera lo que le dio la gana. Con esto, imagínate quien te supervisa. Las dos personas que te supervisaban, una es Alianzas Público Privadas, y el otro un ayudante no hicieron su trabajo y ahora terminan trabajando con ellos. Yo creo que eso, el tiempo lamentablemente me dio la razón”.

El ingeniero, quien hasta hace cerca de un mes y medio era una de las figuras que supervisaba el contrato del operador privado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, asumió el cargo de Director Senior para Desarrollo Comercial en Quanta Services Puerto Rico. Esta firma es un brazo en Puerto Rico de Quanta, una de las firmas que se unieron para crear LUMA Energy.

“Quanta Services Solutions tiene su sede en Guaynabo, Puerto Rico, y reúne y aplica la amplitud y profundidad de la experiencia de Quanta Services a proyectos de construcción, mantenimiento y servicio en todo Puerto Rico”, lee el portal de Quanta sobre Quanta Services Puerto Rico.

“Emocionado de compartir que recientemente asumí el rol de Director Senior para Desarrollo Comercial en Quanta Services Puerto Rico. Quanta Services, Inc. reúne los recursos de infraestructura eléctrica más grandes del mundo, aprovechando la experiencia de más de 200 empresas propias. Me enorgullece liderar nuestros esfuerzos de desarrollo comercial, colaborando con socios locales para apoyar las necesidades de infraestructura de Puerto Rico”, lee una publicación de Berríos Portela en la red social Linkedin.

Una revisión de informes de prensa luego del paso de huracanes por Puerto Rico da cuenta de que LUMA Energy ha traído brigadas de Quanta. Esos trabajos luego se han pasado para reembolsos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

Hace poco más de tres meses, Berríos Portela participó en una mesa redonda en La Fortaleza en la que se revelaron los hallazgos de la investigación de un apagón que dejó a 350 mil abonados sin servicio eléctrico. Apuntaron a “falta de diligencia técnica” de LUMA y Genera. En agosto pasado, Berríos Portela —como presidente de la Junta de Gobierno de la AEE— afirmó que LUMA y Genera tenían que mejorar. De sus últimas expresiones públicas como funcionario de La Fortaleza hablaba de que no se anticipaba un cese en el pago de las pensiones de la AEE, algo que ahora está en vilo.

Una búsqueda en el portal de consultas de exfuncionarios a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) no arroja que Berríos Portela haya consultado sobre su ingreso a la firma vinculada con LUMA Energy.