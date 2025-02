Presidente de la Federación de Alcaldes defiende a Jenniffer González ante críticas del PPD

El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Gabriel “Gaby” Hernández, salió este lunes en defensa de la gobernadora Jenniffer González Colón ante los recientes señalamientos del secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame.

Hernández hizo un llamado a la mesura y al respeto en el debate político y destacó la importancia de permitir que el gobierno trabaje sin interrupciones innecesarias.

PUBLICIDAD

“Es inaceptable que, a menos de 50 días de haber asumido su cargo, la oposición política se dedique únicamente a atacar sin reconocer el esfuerzo y compromiso de la gobernadora por atender las necesidades del pueblo puertorriqueño. En lugar de aportar al diálogo constructivo y a la solución de los problemas que enfrenta nuestra isla, ha optado por una estrategia de confrontación que no beneficia a nadie”, expresó Hernández, quien también es alcalde de Camuy.

Hernández subrayó que la gobernadora González ha demostrado su disposición de gobernar con transparencia, responsabilidad y determinación, enfocándose en iniciativas que benefician a los ciudadanos.

El líder municipal de la llamada “Ciudad Romántica” además aprovechó para criticar al comisionado residente en Washington D.C, Pablo José Hernández, por su alegada inactividad legislativa desde que asumió el cargo hace más de 44 días.

“El secretario general del PPD debe enfocarse en pedirle al comisionado residente que trabaje en lo que los puertorriqueños lo eligieron. La Universidad de Puerto Rico está en riesgo de perder $5.4 millones en fondos federales destinados a investigaciones de salud, y mientras tanto, el comisionado residente está ausente en la capital federal”, denunció Hernández.

El líder de la Federación de Alcaldes, que agrupa a 37 alcaldes electos bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP), reafirmó su respaldo a la gobernadora y exhortó a la oposición a actuar con responsabilidad.

PUBLICIDAD

“Reconocemos que la política es un espacio de debate y contraste de ideas, pero también debe ser un espacio de respeto y compromiso con el bienestar de nuestra Isla. El momento para hacer campaña llegará, y cuando así sea, cada partido tendrá la oportunidad de presentar sus propuestas al pueblo. Hasta entonces, es fundamental permitir que la gobernadora Jenniffer González continúe su labor en beneficio de todos los puertorriqueños”, concluyó Hernández.

La controversia surge, luego de que Calderón Cerame criticara a González Colón por contradecirse con relación al proceso de selección del presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El jueves, González Colón precisó a la prensa que no había intervenido en la decisión de la Junta de Gobierno de la UPR.

“Yo no he llamado a nadie de la Junta de la UPR, no he tenido ninguna comunicación con ninguno de los recintos”, afirmó la mandataria desde La Fortaleza.

Sin embargo, el viernes admitió que le había solicitado a su secretario de la gobernación, Francisco Domenech, que contactara al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau, para que se llevara a cabo una cuarta votación. Esta decisión resultó en la designación de Miguel Muñoz como presidente interino, señalado como el preferido de La Fortaleza.

“Ni permitió que la UPR manejara la situación de manera independiente y usó de excusa los fondos federales para intervenir indebidamente, por admisión propia”, sostuvo Calderón Cerame.

El secretario general del PPD recordó que la candidatura de Muñoz había sido previamente cuestionada por estudiantes y profesores, además de haber sido objeto de señalamientos por parte de dos fuentes asociadas a la Junta de Gobierno.

“Yo no tengo que empujar a nadie, eso es una especulación”, había dicho la gobernadora en referencia a los señalamientos sobre su intervención en el proceso.

Tras la designación de Muñoz, la Junta de Gobierno de la UPR anunció la constitución del Comité de Búsqueda y Consulta del Presidente de la UPR, encargado de activar el proceso para la selección de un presidente en propiedad.

“No es casualidad que cada vez que el Partido Nuevo Progresista (PNP) asume el poder, esas administraciones declaran la guerra a la UPR, buscan el control presupuestario para acabar con ella, y el País tiene que estar atento a este nuevo capítulo. La UPR es de todos y nos toca a todos como país defenderla”, terminó diciendo Calderón Cerame.