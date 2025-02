Francisco Parés se une como socio a RRC CPA Group

La firma de contabilidad RRC CPA Group, afiliada a Russell Bedford International, anunció que el exsecretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea, se unió como socio a la empresa.

El socio administrador, Juan Reyes Ramis, expresó lo siguiente: “Francisco Parés, quien tuvo un destacado desempeño como secretario de Hacienda y cuenta con amplia trayectoria en el sector financiero y gubernamental, ha aceptado nuestra invitación para unirse a nuestra firma como socio, los cual nos honra y nos llena de gran satisfacción, pues estamos seguros de que hará una gran aportación a la firma”.

Añadió que el exfuncionario aportará su experiencia y liderazgo en el fortalecimiento de la práctica de consultoría, impuestos y asesoría estratégica de la firma, que actualmente tiene presencia en la zona metropolitana, además del área sur.

Por su parte, Jaime Banchs, socio senior destacó: “Estamos muy entusiasmados con la incorporación de Francisco Parés a RRC CPA Group, PSC. Su destacada trayectoria como Secretario de Hacienda de Puerto Rico y su compromiso con la excelencia profesional fortalecerán nuestros planes de expansión y enriquecerán nuestro equipo. La visión y los valores de Francisco están en plena sintonía con los principios que rigen nuestra firma, y estamos seguros de que su aporte será invaluable para nuestros clientes y colaboradores.”

Parés Alicea es contador público autorizado (CPA) y cuenta con un Máster en Tributación de la Northeastern University en Boston. Durante su gestión como secretario de Hacienda, logró una reducción significativa de la deuda pública y la modernización del sistema de administración tributaria con la implementación del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), aumentando la recaudación anual en $750 millones de dólares y alcanzando un 100% de radicación electrónica.

Además de su experiencia en el sector público, Parés Alicea ocupó la posición de CFO de una de las redes hospitalarias más importantes de Puerto Rico y Tax Manager en una firma internacional, donde asesoró a clientes en estrategias de cumplimiento fiscal y auditorías de provisiones contributivas.

De igual forma, Parés Alicea se expresó entusiasmado por esta nueva oportunidad profesional y agradeció a RRC CPA Group y a la familia de Russell Bedford por confiar en él para formar parte de la firma.

“Esta posición no solo me permitirá servirles a nuestros clientes con excelencia, sino que también me brinda la oportunidad de servir de ejemplo a la juventud de Puerto Rico, demostrando que el esfuerzo y la dedicación pueden abrir puertas a grandes oportunidades. Asimismo, estaré disponible para todas las organizaciones y universidades que le rinden servicio a los jóvenes para dar mi testimonio de vida e impulsarlos y motivarlos para que asuman roles de liderato tanto en el sector público como privado”, precisó.

La información surge, luego de que ayer, domingo, Parés Alicea dijera en su cuenta de X (antes conocido como Twitter) que desea “volver” a trabajar en lo que le “apasiona” y que “extraña” el “contacto con la gente”.

“Siempre he dicho que la vida se compone de etapas. En esta que culminé, aporté muchísimo y por eso vivo agradecido.

Extrañé el contacto directo con la gente. Es momento de volver a lo que me apasiona", escribió el contador en la red social.

Continúo: “Con esfuerzo y dedicación, los sueños se cumplen. Esa es mi ruta. #StayTuned (Manténganse atentos)”.

Tras la publicación, los ciudadanos reaccionaron preguntándose si el exfuncionario volverá a trabajar en alguna rama del Gobierno.

Sin embargo, fuentes cercanas a Parés Alicea descartaron una vuelta al Gobierno, según confirmaron a Metro Puerto Rico.

El hombre de 36 años fungió como titular de Hacienda desde 2019 hasta 2024. Sin embargo, en enero del año pasado renunció a su puesto para convertirse en el principal oficial financiero de Metro Pavia Health System.

La misma fuente que dialogó con este medio además precisó que el CPA “salió de Pavia hace unas semanas”.