VIDEO: Influencer española dice que ha llorado dos veces en un período de ocho horas en Puerto Rico

La creadora de contenido española, Betsa Bermúdez, captó la atención de los usuarios de la red social de TikTok al compartir su experiencia durante sus primeras horas en Puerto Rico.

Según relató en un video, en tan solo ocho horas en el archipiélago, ha querido llorar dos veces.

PUBLICIDAD

La influencer explicó que llegó a Puerto Rico la noche del viernes y, sintiendo hambre, preguntó en la recepción de su hospedaje dónde podía encontrar comida. La empleada del hostal le recomendó un food truck, que según Bermúdez, ofrece comida mexicana con un toque boricua.

Al llegar, quedó impresionada por la limpieza y el ambiente del establecimiento. Sin embargo, justo antes de comenzar a comer, se dio cuenta de que no tenía cómo pagar. Al comentarle su situación al encargado del food truck, este le respondió con un gesto inesperado de hospitalidad: “Siéntate a comer que la comida está caliente y después vemos”.

“Jamás en la vida, en España, digo yo que no sé si puedo pagar y me dicen que me siente a comer, que la comida está caliente. Después de eso me siento yo a comer y pruebo la mejor comida que he probado en mi vida y no exagero, sabes tenía ganas de llorar”, expresó.

Tras terminar de comer, Bermúdez fue a buscar maneras de poder pagar la comida y al llegar a la recepción del hostal donde se hospedaba, solicitó ayuda en la recepción. Un empleado la acompañó nuevamente hasta el foodtruck y allí el encargado del establecimiento le indicó que “ya pagará mañana, que no se preocupe”.

“(Ahí) me dieron ganas de llorar por segunda vez. O sea, de corazón me dieron ganas de llorar, no entiendo por qué siempre que estoy en un país latinoamericano la hospitalidad es de [...] diez. ¡Qué locura!“, confesó.

PUBLICIDAD

El relato generó diversas reacciones en la plataforma de videos, donde usuarios destacaron la generosidad del puertorriqueño y la calidez humana que caracteriza a la isla.