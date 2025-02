Secretario general del PPD: “Gobernadora usó caso de la presidencia de la UPR para mentirle nuevamente al país”

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, aseguró que la vacante en la presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) puso en entredicho la manera en que la gobernadora, Jenniffer González Colón, maneja los asuntos del país.

El líder del PPD señaló que la primera mandataria se contradijo con relación al proceso de selección del presidente interino de la institución universitaria.

PUBLICIDAD

El jueves, González Colón precisó a la prensa que no había intervenido en la decisión de la Junta de Gobierno de la UPR.

“Yo no he llamado a nadie de la Junta de la UPR, no he tenido ninguna comunicación con ninguno de los recintos”, afirmó la mandataria desde La Fortaleza.

Sin embargo, el viernes admitió que le había solicitado a su secretario de la gobernación, Francisco Domenech, que contactara al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau, para que se llevara a cabo una cuarta votación. Esta decisión resultó en la designación de Miguel Muñoz como presidente interino, señalado como el preferido de La Fortaleza.

“Ni permitió que la UPR manejara la situación de manera independiente y usó de excusa los fondos federales para intervenir indebidamente, por admisión propia”, sostuvo Calderón Cerame.

El secretario general del PPD recordó que la candidatura de Muñoz había sido previamente cuestionada por estudiantes y profesores, además de haber sido objeto de señalamientos por parte de dos fuentes asociadas a la Junta de Gobierno.

PUBLICIDAD

“Yo no tengo que empujar a nadie, eso es una especulación”, había dicho la gobernadora en referencia a los señalamientos sobre su intervención en el proceso.

Tras la designación de Muñoz, la Junta de Gobierno de la UPR anunció la constitución del Comité de Búsqueda y Consulta del Presidente de la UPR, encargado de activar el proceso para la selección de un presidente en propiedad.

“No es casualidad que cada vez que el Partido Nuevo Progresista (PNP) asume el poder, esas administraciones declaran la guerra a la UPR, buscan el control presupuestario para acabar con ella, y el País tiene que estar atento a este nuevo capítulo. La UPR es de todos y nos toca a todos como país defenderla”, concluyó Calderón Cerame.