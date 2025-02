Se expresa madre de menor de 15 años reportada como desaparecida en Carolina

El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) informó la tarde del domingo que localizaron a la adolescente de 15 años identificada como Liazandra Ivelisse Rosa Lacend, quien había sido reportada como desaparecida desde el 14 de febrero, en Carolina.

La menor de edad se encuentra en buen estado de salud, según confirmó la Uniformada.

PUBLICIDAD

No obstante, la madre de la menor explicó en entrevista con Noticentro que Rosa Lacend se escapó del hogar para de “convivir con su noviecito”, quien también tiene 15 años de edad.

“Nosotras tuvimos una comunicación el viernes, cuando yo regresé de una cita médica, donde traté de acercarme a ella para saber qué era lo que estaba pasando, y porqué ella el día anterior se había escapado. Ahí ella me dice que ella se quiere ir porque pues, ella quiere convivir con su noviecito de 15 años”, indicó la madre.

La mamá de la joven agregó que la menor conoció a su novio en la escuela y que todo andaba bien, hasta que la misma decidió escaparse.

La joven le había indicado a la Policía que alegadamente sufría un patrón de maltrato en su residencia, algo que fue rechazado por la madre.

“No claro que no, no es cierto. Yo he hecho todo lo posible por mi hija, ella ha demostrado unos patrones un poquito de agresividad. La he llevado a psicólogos, {...} en la escuela con los trabajadores sociales, y ella lo que expresa es que ella no quiere estar conmigo. A raíz de esto yo decido llamar a servicios sociales para que hagan una intervención y me ayuden a esta situación”, explicó.

PUBLICIDAD

De igual manera, la progenitora detalló que no es la primera vez que la adolescente se escapa de su hogar.

Asimismo, la madre detalló que se estará mudando fuera del área metropolitana prontamente, algo con lo cual su hija no está de acuerdo. “Entiendo que ella no está de acuerdo en que yo haga un cambio de vivienda hacia la isla que tengo planificado, y eso es lo que ella hace que tenga esta rebeldía”, aseguró.