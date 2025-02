Recortes de la administración Trump impactan a la fuerza laboral de la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) se vio impactada este fin de semana por la política de reducción de la fuerza laboral federal impulsada por la administración del expresidente Donald Trump.

Como parte de esta medida, empleados recientemente contratados, encargados de evaluar la seguridad de ingredientes alimentarios, dispositivos médicos y otros productos, fueron despedidos.

Los empleados en período de prueba de toda la FDA recibieron notificaciones el sábado por la noche de que sus puestos estaban siendo eliminados, según tres funcionarios de la agencia que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

El número total de puestos eliminados no estaba claro el domingo, pero los despidos parecían centrarse en empleados de los centros de la agencia para alimentos, dispositivos médicos y productos de tabaco, que incluye la supervisión de los cigarrillos electrónicos. No estaba claro si los empleados de la FDA que revisan medicamentos estaban exentos de los despidos.

El viernes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció planes para despedir a 5,200 empleados en período de prueba en sus agencias, que incluyen los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las personas que hablaron con la AP bajo condición de anonimato el viernes dijeron que el número de empleados en período de prueba que serían despedidos en los CDC totalizaría casi 1,300. Para la tarde del domingo, alrededor de 700 personas habían recibido notificaciones, según tres personas que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente. Dijeron que ninguno de los despidos en los CDC afectó a los jóvenes médicos e investigadores que rastrean enfermedades en el Servicio de Inteligencia Epidémica.

La FDA tiene su sede en los suburbios de Maryland, cerca de Washington, y emplea a casi 20 mil personas. Ha sido durante mucho tiempo un objetivo del recién nombrado secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., quien el año pasado acusó a la agencia de librar una “guerra contra la salud pública” por no aprobar tratamientos no probados como los psicodélicos, las células madre y la terapia de quelación.

Kennedy también ha pedido eliminar miles de productos químicos y colorantes de los alimentos en Estados Unidos. Pero los recortes en la FDA incluyen a personal responsable de revisar la inocuidad de nuevos aditivos e ingredientes alimentarios, según un empleado de la FDA familiarizado con los despidos.

Un portavoz del Departamento de Salud no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el domingo por la tarde.

Casi la mitad del presupuesto de 6,900 millones de dólares de la FDA proviene de tarifas pagadas por las empresas que regula la agencia, incluidos los fabricantes de medicamentos y dispositivos médicos, lo que permite a la agencia contratar científicos adicionales para revisar productos rápidamente. Eliminar esos puestos no reducirá el gasto gubernamental.

Un exfuncionario de la FDA dijo que despedir a empleados recién contratados podría resultar contraproducente, eliminando a trabajadores que tienden a ser más jóvenes y tener habilidades técnicas más actualizadas. La fuerza laboral de la FDA tiende a ser más envejecida, con trabajadores que han pasado una o dos décadas en la agencia, y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental señaló en 2022 que la FDA “ha enfrentado históricamente desafíos para reclutar y retener” personal debido a mejores salarios en el sector privado.

“Se debe incorporar sangre nueva”, dijo Peter Pitts, excomisionado asociado de la FDA durante el gobierno del presidente George W. Bush. “Se requieren personas con nuevas ideas, mayor entusiasmo y el pensamiento más reciente en términos de tecnología”.

Mitch Zeller, exdirector de la FDA para tabaco, dijo que los despidos son una forma de “desmoralizar y socavar el espíritu de la fuerza laboral federal”.

“El efecto combinado de lo que están tratando de hacer va a destruir la capacidad de reclutar y retener talento”, dijo Zeller.

La fuerza de inspección de la FDA ha estado particularmente presionada en los últimos años tras una ola de salidas durante la pandemia de COVID-19, y muchos de los inspectores actuales de la agencia son contrataciones recientes. No estaba claro de inmediato si esos empleados estaban exentos.

Los inspectores de la FDA son responsables de supervisar miles de instalaciones de alimentos, medicamentos, tabaco y dispositivos médicos en todo el mundo, aunque la AP informó el año pasado que la agencia enfrentaba un retraso de aproximadamente dos mil instalaciones que no habían sido inspeccionadas desde antes de la pandemia.

La fuerza de inspección de la agencia también ha sido criticada por no actuar más rápido para abordar problemas recientes relacionados con fórmula infantil, comida para bebés y gotas para los ojos.