IRS despedirá a miles de trabajadores en la temporada de impuestos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se prepara para despedir a miles de empleados en periodo de prueba en plena temporada de declaraciones fiscales, según informaron dos fuentes con conocimiento de los planes de la agencia.

Se espera que los recortes comiencen tan pronto como la próxima semana.

PUBLICIDAD

Esta medida se enmarca en la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para reducir el tamaño de la plantilla federal. Como parte de este esfuerzo, se ordenó a las agencias la desvinculación de casi todos los trabajadores en periodo de prueba que aún no contaban con protección dentro del servicio civil.

Aún no se ha determinado la cantidad exacta de empleados del IRS que serán afectados. Anteriormente, el gobierno había anunciado un plan para incentivar la reducción de personal mediante un “programa de renuncia diferida”, que ofrecía paquetes de compensación a la mayoría de los empleados federales.

La fecha límite para acogerse a este programa fue el 6 de febrero. Según funcionarios gubernamentales, quienes aceptaron esta opción podrán cesar sus funciones de inmediato mientras continúan recibiendo su salario hasta el 30 de septiembre.

Sin embargo, a los empleados del IRS involucrados en la temporada de impuestos de 2025 se les informó que no se les permitirá aceptar una oferta de renuncia voluntaria del gobierno de Trump hasta después de la fecha límite de presentación de impuestos, según una carta enviada recientemente a los empleados del IRS.

No está claro cuántos trabajadores se verán afectados por el anuncio de despidos. Los representantes del Departamento del Tesoro y del IRS no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

PUBLICIDAD

El 27 de enero fue la fecha de inicio oficial de la temporada de impuestos de 2025, y el IRS prevé que se presentarán más de 140 millones de declaraciones de impuestos antes de la fecha límite del 15 de abril. El gobierno del expresidente Joe Biden invirtió fuertemente en el IRS a través de una inyección de fondos de 80.000 millones de dólares en la Ley de Reducción de la Inflación de los demócratas, que incluía planes para contratar a decenas de miles de nuevos empleados para ayudar con el servicio al cliente y la aplicación de la ley, así como nueva tecnología para actualizar la agencia de recaudación de impuestos.

Los republicanos han tenido éxito en recuperar ese dinero, y el multimillonario Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental han pedido que Estados Unidos “elimine agencias enteras” del gobierno federal como parte de su plan para recortar radicalmente el gasto y reestructurar sus prioridades.

Los funcionarios electos están tratando de luchar contra los planes de DOGE. Los fiscales generales de 14 estados impugnaron la autoridad para acceder a datos gubernamentales sensibles y ejercer “poder prácticamente sin control” en una demanda presentada el jueves.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington D.C. afirma que las acciones tomadas por Musk al frente de DOGE solo pueden ser realizadas por un funcionario nominado y confirmado por el Senado. Menciona disposiciones constitucionales que delinean los poderes del Congreso y del presidente.