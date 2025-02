Presidente de la Cámara afirma que se aprobará la congelación del impuesto al inventario

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y el presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier, afirmaron que el cuerpo legislativo aprobará la congelación del Impuesto a la Propiedad sobre el Inventario.

“El impuesto al inventario, una tasa de nueve por ciento, es mortal para el pequeño y mediano comerciante en Puerto Rico, al igual que para los consumidores, que somos todos. El efecto de esta tributación lo podemos observar en todos los aspectos de la economía y sociedad. Por eso desde el 2017 hemos estado impulsando su eliminación. La gobernadora, Jenniffer González, indicó ayer, miércoles, que pronto estará listo el proyecto que congela este impuesto. En la Cámara de Representantes estamos listos para recibir la medida y aprobar la misma con carácter de urgencia”, dijo el presidente cameral.

El jueves la gobernadora anunció que “muy pronto” estará sometiendo ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que congela el impuesto al inventario a los niveles actuales por un periodo de cinco años en lo que se busca alternativas para sustituir sus ingresos a los municipios. La medida tiene el apoyo de los miembros de la Federación de Alcaldes y de la Asociación de Alcaldes.

“Desde el 2017 he estado impulsando la eliminación de este impuesto porque entiendo que es nocivo al desarrollo económico sostenido de Puerto Rico. El cuatrienio pasado, junto al entonces presidente de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández, y por petición del Centro de Recaudación de Ingreso Municipal (CRIM), sometimos el Proyecto de la Cámara 1692 el cual delinea una nueva plataforma para el cálculo del impuesto al inventario, con el propósito de que los comerciantes puedan tener suficiente abastecimiento de productos para mitigar cualquier emergencia, sin que se afecten las finanzas municipales. La propuesta de la Gobernadora, que cuenta con el apoyo de los Alcaldes Federados, tiene nuestro total respaldo”, agregó Méndez.

“El efecto de este inventario coloca cadenas en la actividad económica, por eso su congelación es esencial en bajarle la carga contributiva a nuestra gente y es parte del esfuerzo de impulsar un desarrollo económico sostenido. La iniciativa será trabajada con premura y aprobada con rapidez, pues entendemos que es una de las piezas legislativas más importantes este cuatrienio, siendo superada por la Reforma Contributiva”, comentó Charbonier.

El líder legislativo destacó que los huracanes Irma y María en septiembre de 2017 revelaron la enorme deficiencia de este impuesto el cual evita que negocios mantengan suficiente inventario en sus almacenes para enfrentar una alta demanda, como sucedió después de estos dos huracanes, situación que retrasó los trabajos de reconstrucción. De igual forma sucedió con el paso del huracán Fiona en septiembre de 2022.

La falta de disponibilidad de inventario, el ‘Out of Stock’, es cuantificable. Antes del huracán Irma, la tasa de porcentaje de inventario out of stock se situaba en 16, luego de los huracanes la misma aumentó a 44 por ciento. Desde el último trimestre de 2018, la tasa ha rondado en 23.6 por ciento, eso significa que los inventarios carecen de una cuarta parte de su capacidad normal para suplir la demanda.