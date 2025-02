Menores: víctimas fatales de la violencia asociada al narcotráfico

Cuatro menores asesinados y uno desaparecido es el saldo que ha dejado el narcotráfico en Puerto Rico en lo que va del año, 2025, que apenas comienza. Esto ya llevó a llamados de alerta entre alcaldes y organismos como la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico.

En el 2024, al menos 40 menores murieron por armas de fuego en Puerto Rico, de los cuales 22 fueron casos relacionados al narcotráfico. En el nuevo año, la tendencia no se ha detenido.

PUBLICIDAD

La muerte de dos hermanos, de 13 y 8 años, en Río Grande conmovió ayer a Puerto Rico. Los menores quedaron atrapados en una lluvia de balas que presuntamente iban dirigidas a la pareja de su madre, un convicto que sería testigo en otro caso judicial. La hermana de las víctimas fatales, una niña de 12 años resultó herida y ayer estaba siendo intervenida quirúrgicamente en el Centro Médico de Río Piedras. El Departamento de la Familia asumió de emergencia la custodia de la niña sobreviviente.

Hace poco más de una semana, Jayden Caraballo Ortiz, un menor de 15 años, fue asesinado en Guayanilla. El menor tenía pendiente un caso por sustancias controladas, por lo que había quedado bajo custodia de una hermana e iba a tener una vista en el Tribunal de Menores, pero antes fue asesinado.

Mientras que el pasado fin de semana, Brian Pérez Mercado, de 17 años, fue secuestrado en San Sebastián. Tanto las autoridades estatales como locales investigan el secuestro que pudiera estar relacionado con el narcotráfico, según dijo a Radio Isla 1320 el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, Eduardo Rivera.

Ayer jueves, la comandante de la Policía Sharon Ruiz dijo que en el caso de Pérez Mercado siguen la búsqueda de una persona viva. Mientras tanto, Ruiz hizo un llamado a la ciudadanía para dar con los autores de la balacera que cobró la vida de dos hermanos en Río Grande y también a los mismos gatilleros para que se entregaran a la Policía.

La semana pasada, los alcaldes de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, y de Yauco, Ángel Luis “Luigi” Torres, plantearon un problema grave de seguridad para los jóvenes en su zona. “Son niños matando niños”, dijo Torres sobre una batalla por el narcotráfico en la región luego de un operativo federal en septiembre del 2023 que golpeó organizaciones criminales.

PUBLICIDAD

Llamado sobre Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la violencia

Ante este escenario de violencia, presidente y fundador de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, Marcos Santana Andújar, reclamó que se implemente ya el plan integral de prevención de violencia que una a muchos sectores del gobierno y la sociedad para atender la problemática.

“No hay descanso en la lucha por los derechos de nuestras niñas y niños. No podemos seguir distraídos por cada bola de humo que lanzan. ¡Se nos va la vida!”, expresó Santana Andújar.

El presidente de la Red recordó que hace unos meses hubo un compromiso multisectorial de implantar el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la violencia y este es un proyecto que debe continuar. “Lo dije antes y lo repito: Hay que actuar más desde la calle y menos desde las redes sociales, porque, amigos y amigas, esto no se trata de lacitos, ni banderas, ni viñetas reivindicativas, ni “Todos somos” ni nada de eso. No vayamos a distraernos con boberías. Aquí se nos está deprimiendo, enfermando y muriendo poco a poco los sueños y la vida de la niñez y juventud (metafórico y literal). Asumo que se saldrá corriendo a buscar culpables lo cual definitivamente hay que hacerlo, pero seguir remediando no puede ser el camino frente a la incontrolable violencia. Eso no es suficiente. Desde la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico seguimos trabajando e insistiendo en que la prevención es la receta. Las estrategias para implementar planes articulados de prevención están en la mesa. Hace falta ejecutar. La prevención es lo que necesitamos”, indicó.

El Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia es un esfuerzo multisectorial del gobierno, el sector privado, organizaciones sin fines de lucro y comunidades para atender las raíces del crimen y promover en Puerto Rico una cultura de respeto y paz. Los cincos ejes del Plan son: transformar comportamientos hacia una cultura de paz; normalizar el cuidado de la salud mental; reducir la desigualdad mediante el desarrollo económico; viabilizar la reconciliación de datos y servicios Inter agenciales; y expandir y promover mecanismos de seguridad pública.

Reacción del Gobierno

La gobernadora, Jenniffer González, visitó ayer el Centro Médico de Río Piedras para conocer, de primera mano, el estado de salud de la menor de 12 años que resultó herida en el incidente de violencia ocurrido en Río Grande y que tuvo como consecuencia el fallecimiento de sus hermanos de 13 y 8 años.

“Como mamá, devastada. Por eso fui al hospital del Centro Médico hoy, a ver a la menor que está con vida, que está estable, pero que estarán sometiendo a una cirugía. Obviamente conocí a su papá, una situación bien difícil para un padre que pierde dos hijos a manos del crimen”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

La gobernadora destacó que las autoridades trabajan en la investigación para identificar a los responsables y reiteró la importancia de las primeras 72 horas para esclarecer el motivo del ataque. “Yo no me voy a aventurar a especular, sé que las autoridades están haciendo una investigación. Para mí, concurro con el fiscal, estas primeras 72 horas son cruciales para que se pueda definir el motivo y las personas responsables. Nadie se espera algo así y no se le desea a nadie”, sostuvo.

Además, González Colón hizo un llamado a la ciudadanía para que se una en oración por la pronta recuperación de la menor herida y el consuelo de la familia afectada. “Le pido a Dios todopoderoso y a la virgen que le den su paz a ese papá que está manejando esta situación tan difícil. Que el pueblo de Puerto Rico ponga una oración por esta niña, para que se pueda recuperar prontamente y que se haga justicia”, expresó.

La mandataria resaltó que parte de su estrategia de seguridad es combatir la violencia y el narcotráfico de manera frontal. “Por esta razón nombré a Joseph González como comisionado de la Policía. Es una persona que viene del ámbito federal y que está acostumbrada a luchar contra grupos criminales, a darle una guerra frontal al crimen, para evitar que más víctimas inocentes pierdan la vida a manos de estos salvajes”, afirmó.

Mientras que la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, también acudió al Centro Médico. Roig Fuertes -junto a personal del Departamento- formó parte del proceso de entrevistas e investigación de los sucesos intra-familiares.

La titular de Familia se reunió en privado con el padre biológico y abuela paterna de los menores. “Este trágico suceso nos conmueve y nos llena de profundo dolor. Es inaceptable que nuestros niños sean víctimas inocentes de la ola de violencia. No hay palabras para manifestar el pesar que nos causan noticias de esta magnitud. Estaremos trabajando este caso con la sensibilidad y rigurosidad que nos caracteriza y corresponde”, señaló Roig Fuertes.

Armas de Fuego como principal causa de muerte de jóvenes en Puerto Rico

En julio del 2023, Metro Puerto Rico reportó sobre una investigación de la organización Kilómetro Cero que concluyó que hace más de una década la causa de muerte principal en Puerto Rico en los menores ha sido debido al uso de armas de fuego.

Para el director de la investigación, Luis Avilés, este fenómeno pasó desapercibido durante más de una década. Por años, se asumió que los accidentes de vehículos de motor eran la causa predominante de muerte en niños y adolescentes. Sin embargo, este patrón cambió recientemente.

“Nosotros nunca pensamos que, en Puerto Rico, las armas de fuego tuvieran una tasa de mortalidad por cada 100 mil menores de edad, de 1 a 19 [años], mucho más alta que los vehículos de motor. [...] Llevábamos 15 años siendo la primera causa de muerte en los menores las armas de fuego, y nadie aquí había dicho nada. Aquí, en el Departamento de Salud, nadie había hablado de esto”, destacó.

Por su parte, el analista de datos de Kilómetro Cero, Luis Muñoz, calificó la desigualdad de ingresos como el factor que incide directamente en las muertes de las menores causadas por heridas de armas de fuego.