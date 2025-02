Cámara aprueba resolución sobre status que populares querían debatir en inglés

La Cámara de Representantes aprobó en Sesión Ordinaria con 33 votos a favor y 14 en contra, una resolución sobre el tema del status que los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) procuraban que se debatiera en ingles, pero se rechazó.

La Resolución Concurrente del Senado 1, requiere “al Presidente y el Congreso de los Estados Unidos de América que respondan diligentemente, y actúen de conformidad con el reclamo de autodeterminación de los ciudadanos americanos de Puerto Rico para que, después de 127 años, se termine con el estatus territorial actual”.

En su turno, el portavoz del PPD, Héctor Ferrer Santiago presentó una enmienda para que el debate fuera traducido al inglés, que fue derrotada al igual que una petición para radicar una resolución que enmiende el reglamento de la Cámara de Representantes para que “el debate de estatus de Puerto Rico se haga en inglés de modo que el Congreso y el presidente Donald Trump la entienda”.

Durante el debate el representante José Aponte Hernández criticó a los miembros de las minorías “que prefieren seguir arrodillados frente a los que algunos llaman los norteamericanos; no sé cuál sea la satisfacción que le de seguir arrodillados en un estatus de indefensión, de desigualad que lejos de ayuda a la situación de nuestra gente en nuestra Isla, lo que hace es seguirnos poniendo en un estado de indefensión. No solamente es llevar la certificación oficial si no requerir, reclamar y exigir que se cumpla con la misma”.

Por su parte, el representante José Varela sostuvo que el tema del estatus no es uno que le interese al pueblo “ellos quieren que se le resuelva el problema energético, de salud, que se le de más presupuesto al Departamento de Educación; esos son los verdaderos problemas que tiene el país y eso es lo que nos dicen los ciudadanos a los que cada día estamos en la calle”.

Mientras que, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, aceptó que el debate sobre la relacion de Puerto Rico con Estados Unidos es “importante porque representa el problema fundamental del país que es la ausencia de poderes, la capacidad de gobernarse a si mismo”.

No obstante, pidió que se atienda el tema mediante proyecto de su delegación y se definan las alternativas de descolonización.

La representante del partido Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, manifestó en su turno que ante el hecho de que la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, ganó la votación simbolica del mes de noviembre, “Puerto Rico no tiene oportunidad de que se le atienda debido a que el gobierno federal actual responde al Partido Republicano”.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria hasta el próximo jueves, 20 de febrero, a la 1:00 de la tarde.