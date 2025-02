“Yo no voy a negociar a punta de pistola”: Gobernadora rechaza plan fiscal AEE

La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón acusó el miércoles a la Junta Fiscal de actuar de mala fe al certificar el plan fiscal enmendado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Yo estoy en la disposición de sentarme, de dialogar, pero no puede ser a punta de pistola”, afirmó González Colón en conferencia de prensa.

“Eso no es diálogo, eso es amenaza, eso es coacción, eso es imposición. Y yo creo que en gente profesional y con la apertura, yo quiero trabajar, yo quiero salir de la deuda. Yo quiero salir de la Junta. Yo voy a cumplir con los Estados financieros auditados. Yo quiero reducir el pago de deuda. Yo quiero bajar el costo por kilovatio-hora. Yo creo que la Junta nunca se haya encontrado con un gobernador que estuviera en disposición de meter mano para cortar todas esas cosas. Pero no puede ser que tengas el librito viejo de hacerlo y no me importa lo que me piense el gobierno. Así que yo recabo el que haya la disposición, el que abra la vía de comunicación y el que se respete al gobierno de Puerto Rico en la presentación de datos y que no se dé unilateralmente una certificación de plan de deuda sin información correcta, información correcta”, añadió.

Según la gobernadora, los números que utilizó la Junta Fiscal para sus conclusiones en el plan fiscal están errados.

“Yo podría estar peleando todos los días con ellos (la Junta Fiscal) o puedo sentarme a negociar y buscar lo mejor para Puerto Rico bajo las condiciones de coloniaje y las condiciones de subordinación en las que tenemos económicamente. Por eso busqué una reunión. Por eso entendí que la comunicación siempre va a ser el mejor elemento. Y si yo en una comunicación tengo por lo menos la garantía que se me va a escuchar, pues uno apuesta a eso. Pero en este caso la Junta certificó sin ni siquiera discutirlo. Así que ,nosotros vamos a dar la pelea. Créeme, la vamos a dar en todos los foros, lo primero es que yo me pude haber dicho bueno la Junta me lo dijo, lo tengo que acatar, esa no soy yo, porque está mal, porque le cuesta el pueblo, porque no es lo correcto, porque no es lo serio, porque no es una negociación de buena fe y porque no es una evaluación de buena fe y los números no le favorecen al pueblo. Sabrá Dios que técnico en un escritorio en su casa hizo esto por el que le facturó al pueblo en Puerto Rico para que pague eso. Ese es el coraje que a mí me da”, expresó la gobernadora.

“Yo insto al director ejecutivo y a la Junta, a que tengan la apertura de revisar esa certificación de no darla por efecto y de revisar y ajustar las proyecciones que tienen con los datos reales, con los datos técnicos y que el Gobierno de Puerto Rico está en la disposición de proveer data, proveer información y validar o no validar la información que le proveyó el proveedor de manera directa sin revisión del gobierno. Y yo creo que eso es lo menos que uno debe esperar cuando uno está haciendo una revisión de un plan fiscal. Porque imagínense, si ellos tienen toda la verdad, entonces de qué estamos hablando”, agregó.

González Colón rechazó, además, la propuesta de pagar con el fondo general a los bonistas de la AEE. La gobernadora sostuvo que, aunque esa fue su propuesta durante la campaña, la cantidad a pagar es mayor de la que en aquel momento se consideraba.

“Ese fue el número del que yo hablé en la campaña porque había ante el tribunal de la jueza (Laura Taylor) Swain un pleito para que se negociara esa cantidad. Si esa hubiera sido la cantidad, yo creo que la convenía al gobierno de Puerto Rico pagar, pero la realidad es que no es esa la cantidad. Se está hablando una cantidad mucho mayor y por eso nosotros le pedimos a través de AAFAF que se nos dieran 40 a 45 días adicionales para que se extendiera esa negociación y nosotros cambiamos los consultores económicos porque, yo lo que estaba viendo era que querían seguir litigando esto sin llegar a feliz término, muchos millones en contratos para mediarlo, pero no se lograba nada. Así que estamos todavía impugnando esa cantidad a ver si logramos bajarla y sentarnos a negociarlas. Lo próximo, yo no puedo dar por bueno la petición de que se pague una cantidad cuando se parte de un número o de una evaluación incorrecta, así que esos son elementos que tenemos que considerar”, expresó.

La gobernadora le urgió al director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica, Jr. A que reconsidere la certificación de ese plan fiscal.