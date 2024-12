Preocupante la explotación financiera contra adultos mayores en los casinos

La comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira Díaz, expresó durante las vistas de transición que es la situación con los casinos y el tema de los adultos mayores es preocupante.

“Definitivamente el tema de los casinos es un tema que es preocupante para la oficina del comisionado. La razón por la cual ha habido un aumento en las multas de los casinos durante los últimos cuatro años es que en enero de 2021 los examinadores de la OCIF no salían del área metro para examinar por razones de pago de dieta, estaban concentrados en el área metro. Los mandamos para la calle Ponce, Mayagüez. Todos los casinos fuera del área metro, han sido examinados en estos últimos cuatro años. Acabamos de examinar el casino de Mayagüez que no se examinaba desde el 2016. La realidad es que si no se examinan y no ponen multa por no radicar los informes financieros para que los radico. Definitivamente hicimos más exámenes, impusimos más multas a los casinos para llevarlos de la mano. El tema de los casinos y las personas de edad avanzada es una preocupación real y latente porque esa ha sido una de las deficiencias más grandes que hemos notado en los últimos exámenes realizados.

PUBLICIDAD

“Muchos de ellos no tienen protocolo en cumplimiento con la normativa de OCIF de detección y referido de explotación financiera de envejecientes. Y eso sí es una prioridad para el año entrante sacar una fuerte campaña a todas las instituciones no depositarias que les toca cumplir con esa normativa y que no lo hacen. En el tema de las no depositarias, los casinos son más sofisticados que la gran mayoría de ellas, pero muchos de ellos no tienen el conocimiento y no entienden todo lo que cae en su operación y con lo que tienen que cumplir. Y esa es una gran oportunidad para OCIF sacar una campaña de educación en cuanto a explotación financiera”, dijo Zequeira Diaz a preguntas del alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz.

“Ellos operan, están regulados paralelamente, con la Compañía de Turismo. Nosotros solamente vemos las operaciones en lo que tiene que ver con el sistema financiero. Una de las particularidades que tiene el casino es que piensa que no es una institución financiera, porque esa es la percepción que tienen ellos. Al ellos entender que no son una institución financiera, no tienen todavía esa cultura”, añadió la subcomisionada Mónica Rodríguez.

Entre los avances y logros, la Comisionada mencionó que, “la OCIF ha trabajado de manera exhaustiva en varios frentes estratégicos que destacan su evolución como ente regulador”.

La funcionaria aseguró que en los últimos cuatro años, la OCIF ha incrementado significativamente sus acciones de cumplimiento, emitiendo órdenes de cese y desistimiento, revocando licencias y realizando auditorías exhaustivas para mitigar riesgos en la industria financiera.

“A pesar de estos logros, en OCIF hemos identificados áreas de oportunidad para mejorar aún más la eficacia de sus operaciones”, enfatizó Zequeira Díaz. Entre los principales retos, se destacan:

Según indicó, uno de los mayores desafíos es atraer y retener talento especializado en áreas como la regulación financiera y el análisis de riesgo, lo cual es fundamental para el éxito de sus metas a largo plazo. La agencia ha aprobado la creación de más de 20 nuevas plazas, enfocadas principalmente en fortalecer las capacidades de examen y supervisión.