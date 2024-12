¡Ojo al pillo! Actriz alerta sobre mujer que la estafó

La actriz de Teatro Breve, Bianca Torres Suriel, acudió a sus redes sociales para alertar a sus seguidores sobre una mujer que la estafó en Santurce, San Juan.

Los hechos ocurrieron en una oficina, cuando una mujer -a quien identifican como Nia Sánchez- solicitó cambio para $100.

“Ayer una muchacha entró a la oficina donde yo trabajo a preguntar si alguien tenía cambio para un billete de 100. Mira, yo sé que esto es algo que pasa, yo he estado en esas situaciones. Aparentemente yo era la única con cash en la oficina. Le dije ‘aquí tengo estos cinco de 20′ y me quedé ahí esperando. Ella no me daba el billete de 100 y me dijo que la acompañará a la oficina donde ella trabaja para que me dieran el billete”, narró la actriz en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Continuó: “Yo subo para allá y ella me dice [que esperara afuera] y yo esperando como una estúpida. Calmadamente esperé en el pasillo y yo veo que ella está hablando con esta gente de la oficina y yo [pensé] ‘ok, pues ella trabaja ahí y me está buscando mi billete de 100′. Cuando ya vuelve me dice: ‘la muchacha [que me iba a dar el dinero] bajó al carro y ahora pues está yendo a coger algo de comer’”.

La actriz explicó que se encontraba en medio de un photoshoot para su trabajo, así que decidió bajar para que le entregaran el dinero y poder regresar a la oficina. “Como ya sé que trabajas aquí, pues voy a bajar y me lo entregan”, dijo la actriza.

“Bajé y a los 5 minutos ya yo pensaba que esto estaba como raro. Vuelvo a subir y voy a la oficina donde ella estaba. Ahí yo pregunto dónde está la muchacha que acaba de llegar aquí, como que quién es la persona que necesita el cambio”, dijo.

Para su sorpresa, una empleada le indicó que la persona no trabajaba con ellos. Incluso le dijo que creía era compañera de trabajo de la actriz. “Ahí me di cuenta. Yo le grite ‘acaban de robar mi dinero’”, explicó.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que la mujer roba dinero engañando a quienes intentan ayudarla. Algunas personas alegan que la mujer también estafa diciendo que tiene un hijo con cáncer.

“La muchacha me dijo que la tipa fue la semana pasada a pedirle chavos a ellos también para sus hijos que tienen cáncer. No solo eso, me entero que por el post que subí ella está famosa por las redes sociales [por situaciones similares].”, añadió.

Múltiples personas en redes sociales comentaron la publicación de la actriz alegando que también fueron víctimas de estafa. Tal fue el caso de una técnica de uñas quien comentó: “Cariño también nos paso a nosotras y a otros salones de belleza cerca del área de Guaynabo con el mismo cuento. Tranquila que nos paso lo mismo, solo pido a Dios que tenga misericordia para ella”.

Mientras otra confirmó que la mujer estafaba diciendo que necesitaba dinero para un hijo que padecía de cáncer: “Bianca ella también pasó por @gauchas_pr pero el embuste fue PEOR y más LAMENTABLE. Ella pasó diciendo que era la esposa del mecánico de al lado de mi tienda y que su hijo tenía cáncer, que mañana lo operaban y que estaba recolectando dinero. Como yo no estaba le gerente me llamó y le dije que podía pasar al otro día a buscarlo, UNA INSISTENCIA brutal que se lo se ahora mismo y yo algo en mi dijo que no, porque si es vecino de al lado, se lo doy en cualquier momento que YO ESTÉ. Cuestión hoy me vengo a enterar de mucha gente a la cual estafo con la mentira que te dijo a ti y con la mentira del hijo “con cáncer””.