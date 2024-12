Alcalde de Bayamón sugiere eliminar PRIDCO y crear un proyecto nuevo

El alcalde de Bayamón y presidente del Comité de Transición entrante, Ramón Luis Rivera Cruz propuso en la noche del jueves eliminar a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), ante la situación que “enfrenta con el gobierno permanente”.

“Esto yo lo he visto tantas y tantas veces que no veo manera que ese gobierno permanente que tenemos en algunos lugares permita que haya cambios reales en Puerto Rico”, dijo Rivera Cruz durante la deposición de Carlos Ríos Pierluisi, director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial.

“Lo único que a mi se me ocurre es que eliminemos PRIDCO y creamos un proyecto nuevo”, expuso el alcalde de Bayamón.

Ríos Pierluisi contestó que esa opción no necesariamente va a resolver el problema que plantea Rivera Cruz.

De otra parte, el senador Juan Zaragoza Gómez mencionó que una de las excusas que usa el llamado gobierno permanente es que los edificios abandonados “no se pueden vender o alquilar porque están pignorados”. Ríos Pierluisi, así como el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero Díaz expresaron que esa “leyenda urbana” no es cierta.

Según el alcalde de Bayamón, “desde el 2001 nunca he logrado que PRIDCO venda o permita que un cliente con potencial económico entre a los edificios abandonados o contaminados que hay en la Ciudad de Bayamón”.

“Si en 24 años yo no he visto ningún cambio, ninguna mejoría. Uno va allí a PRIDCO y lo primero es que desde abajo (los guardias de seguridad) te están pidiendo identificación, nombre, para donde vas, tienes cita, uno llega con el cliente allí, espera horas muertas hasta que por fin lo atienden, vamos al lugar, llegamos al lugar, siempre envían a un representante de PRIDCO y sí como no y ahí queda la cosa. O sea, ¿qué cosas nosotros podemos hacer para cambiar eso?”, añadió.

La opción final que propuso el alcalde fue que se creara, a través de un proyecto piloto, el traspaso de esas propiedades a los municipios con capacidad económica para que ellos se encarguen de buscarle ocupantes.

La jornada culminó con la presentación del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica y dieron por leída la ponencia y excusaron al director de la Oficina de Gerencia de Permisos (OgPE) Félix Rivera.