Piden a administración entrante que no deje morir propuesta de lanzar cohetes en Ceiba

970519-N-8977R-001 Aerial view of naval Station Roosevelt Roads, Puerto Rico (May 19, 1997)

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda le pidió el jueves a la administración entrante que haga lo posible para que se pueda completar el proyecto de lanzamientos verticales o cohetes en los terrenos de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba.

“El sector aeroespacial y los lanzamientos verticales son el futuro. O sea, si bien es cierto que el despegue típico avión es menos contaminante o es mucho más manejable, lo que realmente se está mirando con esto de SpaceX y lo que está pasando es que hay una gran cantidad de compañías integrales interesada en buscar puertos de lanzamiento vertical. Hay una persona muy conocida en los Estados Unidos, no puedo publicar su nombre, que ha presentado una propuesta a la junta de directores Roosevelt Roads para establecer en un área que no perjudicaría en nada a Rossevelt Roads, una plataforma de lanzamiento vertical”, dijo Cidre Miranda en las vistas de transición.

“Eso está en proceso. Yo le exhorto a esta administración que la persona que dirija esa junta y al director ejecutivo que esté a cargo de Roosevelt Roads, tenga especial mirada en oportunidades en esa dirección. Obviamente es un tema que requiere muchísima permisología federal entre otras cosas y es un tema que es no es un tema simpático necesariamente por razones muchas veces está el desconocimiento y le soy honesto, me incluyo posiblemente en esa percepción. Pero no se debe de dejar de estudiar la opción como una posibilidad grande para desarrollar no solamente a Roosevelt Roads, sino desarrollar toda el área este de Puerto Rico”, añadió.

Según el subsecretario del DDEC, Humberto Mercader, los interesados alegan que no debe haber impacto ambiental considerable por el ruido o el polvo que levantarían los cohetes en el proceso de despegue.

“Los que estaban haciendo la propuesta hicieron un estudio sobre el impacto que tendrían estos despegues y ellos los categorizan, si no me equivoco, son entre bajo impacto, mediano y alto. Mientras más grande el cohete, mayor impacto. Y ellos establecen que, de poco impacto, o sea de los más pequeños, no afectaría, no sería incompatible con la parte que se está desarrollando a nivel turístico y residencial. Incluso argumentan que es un atractivo adicional para toda el área y crear una actividad económica donde se puedan crear empleos, porque alrededor de esto siempre hay operaciones de mantenimiento, de reparación, de ‘testing’’, mencionó Mercader.

Cidre Miranda mencionó que originalmente los vecinos de Ceiba y de la Junta de Roosevelt Roads aprobó la entrada de la empresa, bajo el entendido de que iban a manejar aviones o despegues horizontales. Cuando se les habló de los cohetes, lo rechazaron.

“Originalmente la intención de esta compañía, la cual se refiere subsecretario, era el lanzamiento horizontal. Obviamente ese lanzamiento horizontal se le sometió a la comunidad, la comunidad lo entendió y la junta lo aprobó. Cuando viene la segunda fase que es lanzamiento vertical, no recibió la misma recepción por parte de la junta. Y obviamente al momento en que estamos hablando no hay una aprobación de la junta para permitir que se inicien los procesos de investigación y de permiso antes de finalmente decidir”, expuso Cidre.

Al preguntarle cuales son las objeciones, contestó que además de que se cambió el concepto que se les presentó, hay desconocimiento sobre lo que conllevan los lanzamientos de cohetes.

De otra parte, presentó los cinco puntos principales que deben tomarse en cuenta para mejorar el marco regulatorio de la agencia.

“Una agencia que maneja el 48 por ciento del producto interno bruto tiene que tener muchísimas más garras de la que tiene el DDEC. Eso yo no tengo la más mínima duda. Me parece también que el Departamento de Desarrollo Económico tiene que ser ese centro de política pública económica, obviamente de la mano del gobernador de turno, pero que a la misma vez tenga la laxitud para para ir más allá que simplemente recibir a quien viene y atender a quien se va. Tercero, me parece que el perfil del empleado de un Departamento de Desarrollo Económico tiene que ser completamente distinto a otras agencias similares. Cuarto y no menos importante, me parece que está sobre regulado. Cuando llegué al Departamento de Desarrollo Económico pensé que había ley hasta para ir al baño. Quinto y no menos importante, tenemos que enfocarnos y enfocarlo en la competitividad de Puerto Rico, incluyendo áreas tan sensitivas como información, inteligencia de mercado, política pública, entre otras. El Departamento de Desarrollo Económico hoy por hoy se encamina hacia ese mundo. Yo estoy seguro que esta administración con nuestra ayuda llevará al Departamento de Desarrollo Económico a su próximo nivel, que es fortalecer la competitividad de Puerto Rico”, expresó.