Gobierno afgano clausura canal de TV tras acusarlo de contenido vulgar

Una estación de televisión afgana ha sido clausurada por supuestamente transmitir contenido vulgar y trabajar con medios en el exilio, dijo un portavoz gubernamental el jueves.

El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio alegó que Arezo TV en Kabul estaba colaborando con medios fuera de Afganistán y que estaba pagando a trabajadores temporales para doblar “series y programas vulgares” que iban en contra de los principios y tradiciones islámicas y afganas.

El portavoz del ministerio, Saif ur Rahman Khyber, añadió que las organizaciones mediáticas fuera de Afganistán proporcionaban apoyo financiero para el trabajo en cuestión. No nombró a los medios en el exilio, pero varios enfrentan restricciones severas, si no prohibiciones totales. En mayo, el gobierno advirtió a los periodistas que no deben cooperar con Afghanistan International.

“Para reformar la sociedad y volver al camino correcto, era necesario investigar estos problemas seriamente”, dijo Khyber. “Los medios son libres de llevar a cabo sus actividades en línea con los principios islámicos y los intereses nacionales”.

El Centro de Periodistas de Afganistán dijo que la policía y trabajadores del ministerio allanaron Arezo TV el miércoles, lo que resultó en el maltrato de los empleados, la confiscación de equipos incluyendo teléfonos y siete arrestos.

Nadie de Arezo TV estaba disponible para comentar.

El mes pasado, un informe de la ONU indicó que ha habido 256 arrestos arbitrarios o detenciones de periodistas, y 130 casos de tortura y maltrato desde que los talibanes volvieron al poder hace tres años.

Afganistán tiene un desempeño deficiente en términos de libertad de prensa, con el último índice de Reporteros sin Fronteras clasificando al país en el puesto 178 de 180. El año pasado, ocupó el puesto 152.