Balas usadas en asesinato del CEO de UnitedHealthcare tenían mensaje inscrito

Agentes de la unidad de asesinatos de la policía de Nueva York colocan vasos para marcar los lugares donde cayeron las balas mientras investigan en las inmediaciones del hotel Hilton de Manhattan, donde Brian Thompson, CEO of UnitedHealthcare, fue asesin

NUEVA YORK (AP) — El individuo enmascarado que mató a tiros al director general de una de las mayores compañías de seguros de salud de Estados Unidos en una acera de Manhattan utilizó munición grabada con las palabras “negar”, “defender” y “derrocar”, dijo una fuente judicial el jueves.

El oficial no estaba autorizado para discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

PUBLICIDAD

El CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, de 50 años, murió en una emboscada a primera hora de la mañana del miércoles cuando se dirigía a la conferencia anual de inversores de la compañía en un Hilton de Midtown, a pocas manzanas de atracciones turísticas como el Radio City Music Hall y el Museo de Arte Moderno.

Las palabras en la munición podrían ser una referencia a las estrategias que utilizan las compañías de seguros para no pagar reclamaciones.

Los investigadores recuperaron varios casquillos de bala de 9 mm fuera del hotel y un teléfono celular en el callejón por donde huyó el agresor, dijo previamente Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El asesinato y los movimientos del tirador en los minutos previos y posteriores fueron captados por algunas de las múltiples cámaras de seguridad que hay en esa parte de la ciudad.

Los investigadores creen, a juzgar por el video de vigilancia y la evidencia recogida en la escena, que el agresor tiene experiencia con armas de fuego y que el arma estaba equipada con un silenciador, dijo el oficial.

PUBLICIDAD

También están investigando si el sospechoso había preparado antes una bicicleta como parte de un plan de escape, dijo el oficial. El agresor huyó en una bicicleta y fue visto por última vez pedaleando hacia Central Park.

Las autoridades estaban realizando análisis de ADN y tomas de huellas dactilares en objetos encontrados cerca, incluyendo una botella de agua, que creen que el sospechoso pudo haber descartado, dijo el oficial.

El video de una cámara de seguridad mostró al tirador acercarse a Thompson por detrás, nivelar su pistola y efectuar varios tiros, apenas pausando para despejar un breve atasco de arma mientras el ejecutivo de salud moribundo caía al pavimento.

Otras cámaras de seguridad capturaron las etapas iniciales de la huida del pistolero. Se le vio huyendo de la cuadra a través de una plaza peatonal, luego escapando en la bicicleta. La policía utilizó drones, helicópteros y perros en una búsqueda intensiva, pero el paradero del asesino permanece desconocido.

La comisionada de policía Jessica Tisch dijo que, aunque los investigadores aún no habían establecido un móvil, el tiroteo no fue un acto aleatorio de violencia.

“Muchas personas pasaron junto el sospechoso, pero él parecía esperar a su objetivo”, dijo Tisch en conferencia de prensa el miércoles.

“Al ver el video, parece que él es competente en el uso de armas de fuego, ya que pudo corregir las fallas bastante rápido”, dijo Kenny.

La policía emitió varias imágenes de vigilancia del hombre, que llevaba una chaqueta con capucha y una máscara que le cubría la mayor parte de la cara y que no habría llamado la atención en un día frío de invierno. Algunas de las fotos fueron tomadas en una cafetería Starbucks poco antes del tiroteo.

El departamento de policía ofrece una recompensa de hasta 10,000 dólares por información que conduzca a un arresto y condena.

“Brian era un colega muy respetado y amigo de todos los que trabajaron con él”, dijo en un comunicado el grupo matriz de la aseguradora, con sede en Minnetonka, Minnesota, UnitedHealth Group Inc. “Estamos trabajando estrechamente con el Departamento de Policía de Nueva York y pedimos su paciencia y comprensión durante este difícil momento”.

La esposa de Thompson, Paulette Thompson, dijo a NBC News que él le había dicho “que había algunas personas que lo habían estado amenazando”. Ella no tenía detalles, pero sugirió que las amenazas podrían haber involucrado problemas con la cobertura de seguros.

Eric Werner, el jefe de policía en el suburbio de Minneapolis donde vivía Thompson, dijo que su departamento no había recibido ningún informe de amenazas contra el ejecutivo.

Los investigadores también estaban registrando la habitación del hotel de Thompson, entrevistando a sus colegas de UnitedHealthcare y revisando sus redes sociales, dijo Kenny.

El gigante de la atención médica UnitedHealth Group estaba celebrando su reunión anual con inversionistas para actualizar a Wall Street sobre la dirección de la compañía y las expectativas para el próximo año. La compañía terminó la conferencia temprano a raíz de la muerte de Thompson.

Thompson, padre de dos hijos, estaba con la compañía desde 2004 y se desempeñó como CEO durante más de tres años.

UnitedHealthcare es el mayor proveedor de planes Medicare Advantage en Estados Unidos y administra la cobertura de seguro de salud para empleadores y programas de Medicaid financiados por estados y el gobierno federal.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, publicó en la red social X que el estado enviaba “oraciones a la familia de Brian y al equipo de UnitedHealthcare”.

“Esta es una noticia horrible y una pérdida terrible para la comunidad empresarial y de atención médica en Minnesota”, escribió el demócrata.