Mike Johnson rechazó solicitud de Biden para ayuda financiera a Ucrania a la espera de medidas de Trump

Los cambios en la política de Estados Unidos en relación a la guerra entre Ucrania y Rusia comenzaron. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, rechazó este miércoles la solicitud del presidente Joe Biden de aprobar $24 mil millones en ayuda financiera militar al gobierno de Volodymyr Zelensky, alegando que cualquier otra asistencia debe ser decisión del nuevo presidente electo, Donald Trump.

Durante una conferencia de prensa de los líderes Republicanos de la Cámara de Representantes, Johnson dejó claro que “no se planea hacer eso”, esto en respuesta ante la pregunta de si aprobaron la ayuda para Ucrania.

PUBLICIDAD

“ Como predijimos y como les dije a todos ustedes, semanas antes de las elecciones, si Donald Trump es elegido cambiará la dinámica de la guerra rusa contra Ucrania, y vamos a ver que eso suceda… Entonces, no es el lugar de Joe Biden para tomar esa decisión. Ahora tenemos un presidente recién elegido y vamos a esperar y tomar la dirección del nuevo comandante en jefe en todo eso, así que no espero que surja ningún financiamiento de Ucrania ahora ”, dijo Johnson, según publicó The Hill.

Con este falló, ya es un hecho que el tiempo de Biden para asistir a Ucrania se acabó. No es seguro si Trump dará continuidad a la ayuda financiera a este país en medio de la guerra con Rusia, ya que el republicano ha expuesto que está a favor de una negociación para que cese la guerra.

Del total de $24 mil millones, solicitados por Biden, $8 millones eran para la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania, que asiste en cuanto a equipo militar, entrenamiento y asesoramiento. Otros $16 millones eran para que el Departamento de Defensa reponga las existencias enviadas a Ucrania y los fondos de reparación de equipos militares.

Según The Hill, la gestión de Biden tiene alrededor de $6 mil millones en fondos restantes para Ucrania.

Mike Johnson se alinea con Trump sobre Ucrania

Con este anuncio, el republicano Mike Johnson mostró el lineamiento en favor de la política que se espera que Donald Trump ejecute en cuanto a Ucrania y Rusia, apenas asuma el poder el 20 de enero de 2025.

PUBLICIDAD

Durante su campaña, Trump dijo que es amigo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y aseguro que si hubiera estado en la presidencia de Estados Unidos, “nunca habría estallado la guerra”. Expresiones como estas, asoman que podría desistir del apoyo que Estados Unidos le ha venido dando a Ucrania durante la guerra.

“Soy un gran amigo de (Vladimir) Putin y eso es algo bueno”, expresó Trump durante un mitin en Carolina del Norte. Además, manifestó que “Biden y Harris colmaron a Zelensky de dinero estadounidense, pero el país fue destruido y todo el dinero del mundo no será suficiente para reconstruirlo”, al mismo tiempo que refirió que la gestión de Biden quiere “enviar soldados estadounidenses a luchar en Ucrania”, algo con lo que él no está de acuerdo.