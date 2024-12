Kamala Harris dominó el voto de las mujeres con gatos y Trump el de los dueños de perros

WASHINGTON (AP) — La antesala de las elecciones de 2024 estuvo centrada en los dueños de gatos. Pero al final, los perros tuvieron su día.

El presidente electo Donald Trump ganó poco más de la mitad de los votantes que poseen gatos o perros, con una gran ayuda de los dueños de perros, según AP VoteCast, una encuesta a más de 120.000 votantes. Los dueños de perros eran mucho más propensos a apoyar al republicano frente a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Los dueños de gatos estaban divididos entre los dos candidatos.

Aproximadamente dos tercios de los votantes dijeron que poseen un perro o un gato, pero los dueños de mascotas generalmente no reciben mucha atención de los políticos. Sin embargo, este año, comentarios pasados del compañero de fórmula de Trump, el senador de Ohio JD Vance, sobre las “solteras sin hijos y con gatos” se convirtieron brevemente en un tema de campaña, y Taylor Swift firmó su respaldo a Harris en Instagram en septiembre como “Taylor Swift, mujer sin hijos y con gatos ”.

Harris terminó ganando decisivamente el apoyo de las mujeres que poseían un gato, pero no un perro. Sin embargo, esos votantes eran una porción relativamente pequeña del electorado, y los dueños de mascotas en general no parecían guardar rencor por los comentarios de Vance hacia el ticket republicano.

Harris encontró éxito con las dueñas de gatos

Independientemente de si tenían hijos o no, las mujeres que solo poseían un gato eran más propensas a apoyar a Harris que los dueños de perros o los votantes que tenían un gato y un perro. Aproximadamente 6 de cada 10 mujeres que poseían un gato, pero no un perro, apoyaron a Harris, según AP VoteCast. Ella tuvo un desempeño similar entre las mujeres que tenían mascotas.

Su éxito con las mujeres dueñas de gatos no se tradujo en los hombres. Trump ganó por poco el respaldo de los hombres que solo poseían gatos; poco más de la mitad de estos votantes lo apoyaron.

Es imposible saber cuánto influyeron los comentarios de Vance en el éxito de Harris con las mujeres que solo tenían gatos, pero la mayoría de esos votantes tenían una opinión “muy” o “algo” desfavorable de Vance. Eran más propensas a desaprobarlo que las mujeres que solo poseen perros o las mujeres que tienen gatos y perros. También eran más propensas que las votantes femeninas en general a tener una visión negativa de Trump y del Partido Republicano.

Una explicación simple para la división es que las mujeres que eran dueñas de gatos nunca estuvieron muy inclinadas a votar por Trump, ni siquiera antes de que resurgieran los comentarios de Vance. Según AP VoteCast, solo 4 de cada 10 votantes femeninas que solo poseían un gato eran republicanas.

Más votantes son dueños de perros, y a Trump le fue mejor con ellos

Si algo sugiere el resultado de las elecciones de 2024, es que los demócratas pueden tener trabajo por hacer con los dueños de perros. Los votantes que poseían un can, incluidos aquellos que también poseían un gato, eran más propensos a apoyar a Trump, y constituían una mayor parte del electorado.

Los dueños de gatos que no tenían también un perro constituyeron solo alrededor del 15% de los votantes. En contraste, aproximadamente 2 de cada 10 votantes poseían ambos tipos de mascotas, y 3 de cada 10 solo tenían un perro, lo que significaba que los dueños de perros eran un bloque de votación mucho más influyente. Trump ganó 6 de cada 10 votantes masculinos que poseían un perro pero ningún gato, y aproximadamente la mitad de las votantes femeninas en este grupo.

Mientras que la campaña de Trump no hizo los mismos llamados a los dueños de perros que la campaña de Harris hizo con los dueños de gatos, Trump afirmó falsamente que los inmigrantes en Ohio estaban robando y comiendo perros y gatos. Pero, al igual que con los comentarios de Vance, no hay evidencia de que las declaraciones de Trump al final influyeran en las decisiones de los dueños de mascotas. De hecho, la lealtad partidista probablemente fue un factor importante: 6 de cada 10 hombres que solo poseen perros se identificaron como republicanos, al igual que casi la mitad de las mujeres que son dueñas de perros.

Así que los demócratas que buscan hacer avances con los amantes de los perros quizás no tengan una solución fácil por delante. Pero también es cierto que ni Trump ni Harris tienen mascotas, lo que significaba que ningún perro acompañaba a los candidatos presidenciales en la campaña. Es posible que las futuras campañas puedan beneficiarse de algún ladrido.

AP VoteCast es una encuesta del electorado estadounidense realizada por NORC en la Universidad de Chicago para Fox News, PBS NewsHour, The Wall Street Journal y The Associated Press. La encuesta de más de 120.000 votantes se llevó a cabo durante ocho días, concluyendo al cerrar las urnas. Las entrevistas se realizaron en inglés y español. La encuesta combina una muestra aleatoria de votantes utilizando el panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC, representativo de la población de Estados Unidos; y votantes registrados seleccionados de paneles en línea no probabilísticos. El margen de error es de más o menos 0,4 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.