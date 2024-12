Chad Chronister, nominado por Trump para dirigir a la DEA, se retira de cualquier consideración

NUEVA YORK (AP) — Chad Chronister, quien fue elegido por Donald Trump como director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, anunció el martes que retiraba su nombre de la consideración, convirtiéndose en la segunda persona seleccionada por el republicano en rechazar el nombramiento poco después de su nominación a un cargo que requiere de confirmación en el Senado.

Chronister, el funcionario policial de mayor rango en el condado de Hillsborough, Florida, publicó en la red social X que dejaba pasar la oportunidad, la cual calificó como “el honor de toda una vida”.

“En los últimos días, a medida que la magnitud de esta responsabilidad tan importante se hizo evidente, he llegado a la conclusión de que debo retirarme respetuosamente de la consideración”, escribió Chronister. No dio más detalles, y el equipo de transición de Trump no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

Chronister se suma al exlegislador republicano Matt Gaetz —quien fue la primera opción de Trump como secretario de Justicia— en retirar su nombre para un puesto en el próximo gobierno. Gaetz tomó la decisión después de enfrentar un intenso escrutinio relacionado con una investigación federal de tráfico sexual que puso en duda su capacidad para ser confirmado como el máximo funcionario de la aplicación de la ley federal del país.

La elección de Chronister como titular de la DEA provocó reacciones adversas entre los conservadores, quienes expresaron su preocupación en torno a algunas de las acciones que tomó durante la pandemia de COVID-19 y su declaración de que su oficina “no participa en actividades de la aplicación de la ley de inmigración federal”.

En marzo de 2020, Chronister arrestó al pastor de una megaiglesia que celebró misas ante cientos de personas y violó una orden de confinamiento destinada a limitar la propagación del virus del COVID.

“Este pastor, su equipo legal y los principales miembros de su personal deberían estar avergonzados por obligarnos a hacer nuestro trabajo. No queríamos hacer esto durante una declaratoria de estado de emergencia”, dijo Chronister en ese momento. “Esperamos que esto sea una llamada de atención”.

El representante federal republicano Thomas Massie fue uno de los que expresó públicamente su oposición, diciendo que Chronister debería ser “descalificado” por el arresto.

Otros señalaron los comentarios que hizo Chronister sobre las leyes de inmigración de Florida que impuso en 2023, los cuales circularon nuevamente después de su nombramiento del fin de semana pasado.

Chronister aparece en un video en el que elogia la “vasta diversidad” de su comunidad y la calificó como “un lugar en donde se unen personas de todos los aspectos de la vida".

Dijo que era importante señalar que su oficina “no participa en actividades de aplicación de la ley de inmigración federal. No vamos tras individuos basándonos en su estatus migratorio. Esa es la autoridad de las agencias federales”.

Las restricciones a la inmigración fueron parte central de la campaña de Trump y uno de sus principales objetivos de su próximo gobierno.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.