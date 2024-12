Secretaria Educación asegura buscará que los $72 millones para transporte escolar estén disponibles

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega dijo el martes, que antes de dejar la agencia, dejará disponibles los 72 millones de dólares que se necesitan para pagar el transporte de estudiantes del semestre que comienza en enero de 2025.

“Yo soy del sistema público. Hasta el último día yo voy a estar trabajando y yo me quedo ahí en Educación, así que voy a estar trabajando para que mis niños tengan la transportación”, dijo la secretaria en conferencia de prensa.

Durante la continuación de las vistas de transición del gobierno, Raíces Vega aseguró que hace falta identificar esa partida de fondos para poder ofrecer el servicio de transportación a más de 37 mil estudiantes a partir de enero. Dijo qe el presupuesta de DE, que alcanza los $5,300 millones, no incluye fondos para la transportación escolar.

Por su parte, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco, a preguntas de Jorge Colberg Toro mencionó las opciones que hay en el presupuesto y la razón por la cual no se pueden utilizar fondos federales.

“Sí, hay distintas opciones en el presupuesto, hay distintas reservas, distintos fondos. Por ejemplo, se estableció una reserva que tiene aproximadamente 80 millones de dólares, que es precisamente para gastos que se estaban cubriendo previamente con fondos federales. Aquí el reto, y como lo ha mencionado la secretaría es del lado de los fondos federales. Están exigiendo que haya un proceso competitivo. La adquisición de los servicios de transportación en Puerto Rico por más de una década se hacía por órdenes de compra y no se hacían por procesos competitivos. Y eso le cierra la puerta al acceso a los fondos federales porque no cumple con los requisitos que exige el gobierno federal. Por otro lado, la Junta Fiscal también está incluyendo otras exigencias, no solamente procesos competitivos, sino también si esto está incluido en el documento de presupuesto, ver ciertas mejoras operacionales, un plan de optimización de ruta y otros requisitos”.

Los fondos, añadió Blanco, están sujetos a la aprobación de la Junta de Control Fiscal.

La secretaria de Educación mencionó desde hace 16 años no se hace un proceso de subasta para los servicios de transportación escolar.

Sobre el cierre de escuelas, Raíces Vega mencionó que “yo lo que propongo es hacer un análisis y un estudio de los fondos y trabajar el inventario de escuelas que corresponda. Porque si tengo baja matricula, que fue el ejemplo que di, una matrícula que me está bajando, pero tengo los mismos planteles pues obviamente no estoy siendo eficiente en la utilización del presupuesto”.

Insistió en que, si se quiere recortar el 61 por ciento de gastos de nómina y operaciones en la agencia, cerrar, consolidar o restructurar escuelas en una de las opciones a considerar. Alegó que el grueso de los costos constituye pago de nómina para maestros y personal no docente. Alegó que, en personal de confianza, se paga 0.02 por ciento del presupuesto.

El presupuesto consolidado del Departamento de Educación son 5.5 mil millones de dólares.