Hong Kong exhibirá 2.500 esculturas de pandas por la locura local hacia estos osos

HONG KONG (AP) — Miles de esculturas de pandas gigantes recibirán a residentes y turistas a partir del sábado en Hong Kong, donde el entusiasmo por estos osos ha crecido desde que nacieron dos cachorros en un parque temático local.

Las 2.500 esculturas se presentaron el lunes en una ceremonia de apertura del “Panda Go! Fest Hong Kong”, la exposición temática de pandas más grande de la ciudad, en el aeropuerto de Hong Kong. Serán expuestas públicamente en la Avenida de las Estrellas en Tsim Sha Tsui, un popular distrito comercial, este fin de semana y posteriormente dejarán su huella en tres otras ubicaciones este mes.

Uno de los lugares designados es Ocean Park, hogar de los cachorros gemelos, sus padres y otros dos pandas obsequiados por Beijing este año. El diseño de seis de las esculturas, hechas de barriles de goma reciclados y resinas entre otros materiales, fue inspirado por estos osos.

Los cachorros —cuyo nacimiento en agosto convirtió a su madre Ying Ying en la mamá panda primeriza más vieja del mundo— podrán recibir visitantes hasta febrero.

En un evento de presentación previo para los medios de comunicación realizado el lunes, la nueva pareja de pandas obsequiados por Beijing, An An y Ke Ke, que llegaron en septiembre, parecían relajados en su nuevo hogar en Ocean Park. An An disfrutaba comiendo bambú frente a las cámaras y Ke Ke trepaba en una instalación. Se tiene previsto que se encuentren con el público el domingo.

Las exhibiciones reflejan el uso de pandas por parte de Hong Kong para impulsar su economía mientras el centro financiero chino trabaja para recuperar su posición como uno de los principales destinos turísticos de Asia.

Los pandas son considerados la mascota nacional no oficial de China. El programa de préstamo de pandas gigantes del país con zoológicos extranjeros ha sido visto durante mucho tiempo como una herramienta de la diplomacia de poder blando de Beijing.

Los representantes de la industria turística de Hong Kong están optimistas sobre el impacto potencial de albergar seis pandas, esperando aumentar el número de visitantes aunque el cuidado de los pandas en cautiverio es costoso. Los funcionarios han alentado a las empresas a capitalizar la popularidad de los osos para aprovechar las oportunidades en lo que algunos legisladores han denominado la “economía panda”.

El organizador de las exposiciones también invitó a algunas figuras renombradas, incluido el músico Pharrell Williams, para crear diseños especiales de pandas. La mayoría de estas esculturas especiales serán subastadas en internet para fines benéficos y los ingresos serán donados a Ocean Park para apoyar los esfuerzos de conservación del panda gigante.

Ying Ying y el padre de los cachorros gemelos, Le Le, son la segunda pareja de pandas obsequiados por Beijing a Hong Kong desde que la antigua colonia británica regresó al dominio de China en 1997.

La primera pareja fueron An An y Jia Jia, quienes llegaron en 1999. Jia Jia, quien murió a los 38 años en 2016, es el panda más viejo que ha vivido en cautiverio en el mundo.

La esperanza de vida promedio de un panda en la naturaleza es de 14 a 20 años, mientras que en cautiverio es de hasta 30 años, según el Fondo Mundial para la Naturaleza.

